Бизнесът скочи срещу промените в Закона за конкуренцията: Има риск за инвестиционната среда в страната

13 браншови организации излязоха с обща позиция срещу проекта за промени в Закона за защита на конкуренцията. Според тях предложените текстове значително надхвърлят разумните граници на държавна намеса в пазарните отношения и създават сериозни рискове за бизнеса и инвестиционната среда.

Организациите предупреждават, че промените могат да доведат до прекомерна административна намеса в частноправните отношения, както и до нарушаване на правната сигурност и предвидимостта за компаниите. В позицията се посочва още, че се създава неоправдано висока административна тежест върху реалния сектор.

Според бизнеса особено притеснително е предложението за въвеждане на механизма „съвместно господстващо положение“, който според подписалите носи сериозни рискове за правната и инвестиционната среда в страната. Браншовите организации настояват за преразглеждане на предложенията и за по-широк диалог с представителите на бизнеса преди приемането на законовите промени.

