Мобилното приложение Sofia2Go дигитализира превозните документи за столичния градски транспорт

Картата за градския транспорт в столицата вече влиза в телефона. От Столичната община пуснаха мобилното приложение Sofia2Go, с което превозните документи могат да се ползват през дигиталния портфейл.

Ако имате персонализирана карта, можете да я добавите в приложението Wallet. Така тя ще бъде винаги с вас и ще се чекира директно на валидатора. Ако нямате карта, можете да създадете виртуална. Приложението позволява и дистанционно зареждане на повече от една карта. Засега то е налично за телефони с Android.