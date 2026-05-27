Мобилното приложение Sofia2Go дигитализира превозните документи за столичния градски транспорт

Картата за градския транспорт в столицата вече влиза в телефона. От Столичната община пуснаха мобилното приложение Sofia2Go, с което превозните документи могат да се ползват през дигиталния портфейл.
Ако имате персонализирана карта, можете да я добавите в приложението Wallet. Така тя ще бъде винаги с вас и ще се чекира директно на валидатора. Ако нямате карта, можете да създадете виртуална. Приложението позволява и дистанционно зареждане на повече от една карта. Засега то е налично за телефони с Android.
Васил Терзиев, кмет на София: „В случая не сме догонващи други градове, а сме едни от пионерите, които слагат превозните документи в уолeтите и по този начин правят пътуването на стотици хиляди хора значително по-удобно. Целта ни е една – да направим наистина добре работеща система с удобен, сигурен градски транспорт, с удобни услуги и хората да могат да се придвижват лесно без кола.“
Гергин Борисов, общински съветник от „Спаси София“: „Дигитализацията на градския транспорт винаги е била приоритет на „Спаси София“. Затова внесохме заедно с Борис Бонев реформата, която позволи днес София да се похвали, че най-накрая стартира дигитализацията на превозните документи.“