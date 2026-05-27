В началото на летния сезон: Жители и туристи между Равда и „Елените“ остават без вода

В началото на летния сезон, когато по Южното Черноморие вече има туристи, цял район между Равда и ваканционно селище „Елените“ остана без вода.

Причината е планирано спиране на водоподаването заради строително-монтажни дейности, заявиха от водоснабдителното дружество в Бургас.

Без вода са както хотели и ваканционни комплекси, така и жилищни сгради в района. Водоподаването е спряно от 09.00 часа тази сутрин, а от ВиК съобщават, че услугата ще бъде възстановена след приключване на ремонтните работи.

Спирането идва в момент, когато курортите по Южното Черноморие вече посрещат първите по-сериозни групи туристи, а подготовката за активния летен сезон е в разгара си.