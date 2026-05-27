ПОТОП В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ?

След наводненията в Дряново: Какви са щетите и ще получат ли хората помощ?
Дни след проливните дъждове и наводненията в Дряново, последствията от бедствието все още се разчистват. Щетите засягат както домовете и улиците, така и земеделските площи в района.

Едва шест души от Дряново ще могат да получат помощ от държавата след наводнениято. От общината ще отпуснат еднократна помощ, но тя е крайно недостатъчна каза в "Денят започва" кметът на града Трифон Панчев.

Земеделският производител Милен Досев разказа, че щетите по оранжериите и продукцията му все още се изчисляват.

„Поне благодарим на Бога, че ние не бяхме тук, когато всичко това се е случило. Но да, както се вижда, стихията си е била доста голяма“, обясни Досев.

Той посочи, че все още не може да даде точна оценка на загубите.

„Цялото място е около 3 декара, оранжериите са около декар и половина. Може би реално ще можем да преценим щетите, след като почистим и се справим с калта и културите, които може да съживим“, каза още производителят.

По отношение на помощта от държавата Досев призна, че няма големи очаквания.

„ Застраховка нямаме. Тепърва предстои да подадем заявление към местната служба по земеделие“, заяви той.

Кметът на Дряново Трифон Панчев коментира, че критериите за отпускане на държавна помощ са твърде ограничителни.

„Критериите за допустимост са абсурдни. Точно за това индикирах онзи ден, когато имаше представители на три министерства. Прокламираха какви помощи ще има, казаха се и конкретни суми, коиото звучаха позитивно и в крайна сметка от близо 50 домакинства на територията на община Дряново установихме, че може би 5 или 6 само ще получат подобна помощ“, каза кметът.

Затова общината подготвя собствена помощ за пострадалите.

„В петък ще вземем решение на Общински съвет за отпускане на еднократна помощ за домакинствата между 300 и 600 евро. Тя е крайно недостатъчна, но поне ще е някаква помощ на хората, да си закушят материали, да подобрят оистрадалите имоти“, заяви Панчев.

По думите му проблемът е в самите условия за кандидатстване.

„Първо - да нямаш друго жилище, второ - да нямаш адресна регистрация на друго място, трето — помещенията, които са пострадали, да са тези, в които живееш. Ако е гараж, мазе или лятна кухня, това не се покрива от обхвата на помощта“, обясни кметът.

Той предупреди, че дори наличието на застраховка не гарантира пълно покриване на щетите.

Вижте повече в прякото включване на Николай Славов.

#потоп в Северна България #Дряново #щети #наводнение

