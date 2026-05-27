Кризата в Близкия изток - израелски удари в Ливан

Израел извърши повече от 120 удара по цели в Ливан, а премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че израелската армия разширява операцииите в страната.



По данни на ливанското здравно министерство при израелски атаки през последните часове са загинали 31 души и 40 са били ранени.

Бомбардировките поставят под въпрос крехкото примирие между Израел и проиранската групировка Хизбула, обявено на 16 април. Те бяха извършени в момент, когато Иран обвини Съединените щати, че са нарушили другото примирие, нанасяйки удари в района на стратегическия пристанищен град Бандар Абас.