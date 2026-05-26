Битката за многогодишния бюджет на ЕС

Битката за многогодишния бюджет на Европейския съюз навлиза в решаваща фаза. Министрите по европейските въпроси обсъждат днес в Брюксел финансовата рамка за периода 2028 до 2034 г., която трябва да бъде договорена до края на тази година. От едната страна са по-богатите държави, които искат намаляване на средствата за сближаване и селскостопанска политика и настояват за обвързването на еврофондовете с върховенството на закона. От другата са 16 държави, сред които и България, обединени в групата "Приятели на сближаването", които подписаха обща декларация за увеличаване на парите за земеделие и кохезия.

Европейската комисия предлага новата Многогодишна финансова рамка за периода 2028 - 2034 г. да бъде почти 2 трилиона евро. Преговорите за бюджета тепърва предстоят. Държавите са разделени в две групи - богатите държави или т.нар. нетни платци, които плащат по-големи вноски в евробюджета, отколкото получават от него и нетните получатели, каквато е и България.

Страните от групата на България, така наречените "Приятели на сближаването" настояват за увеличаване на бюджета за сближаване и селскостопанска политика. Искат държавите сами да определят и управляват програмите. За да се компенсира увеличаването на бюджета, те настояват ЕС да въведе нови собствени ресурси като например по-високи акцизи върху цигарите или алкохола или повече данъци върху хазартните игри. Те нямат нищо против и ЕС да взема нови заеми, такива каквито вече бяха взети за фондовете за възстановяване след ковид и заема за Украйна.

Джесика Розенкранц, министър по европейските въпроси на Швеция: "Нуждаем се от по-добър, а не от по-голям бюджет. Затова тази сутрин имахме среща с държави, които мислят като нас. Позицията ни е, че бюджетът трябва да бъде модернизиран и да е по-силно обвързан с върховенството на закона. Не може да става дума и за увеличаване на националните вноски." Оана-Силвия Цою, министър на външните работи на Румъния: "Снощи имахме среща на групата “Приятели на сближаването” – 16 държави излязохме с общи предложения за многогодишната финансова рамка. Предложенията са много ясни – трябва ни силен бюджет, за да осъществим амбициите си. Предлагаме увеличаване на бюджета за селскостопанска политика, сближаване и рибарство."

От другата страна са по-богатите държави в ЕС като Германия, Нидерландия, скандинавските страни, които настояват за това бюджетът на ЕС да се модернизира, да бъде намален, средствата за селскостопанска политика и сближаване да бъдат намалени за сметка на отбраната и конкурентоспособността. Те са за това Брюксел да играе по-голяма роля в управлението на средствата и те да са обвързани с върховенството на закона. Чухме тази гледна точна и по време на посещението на премиерът Румен Радев в Германия, когато канцлерът каза, че приоритет трябва да бъдат отбраната и конкурентоспособността.

Настоящата МФР изтича в края на следващата година. Затова председателят на Европейския съвет Антонио Коста заяви, че столиците имат "колективна отговорност да постигнат споразумение до края на годината", твърдейки, че това е единственият начин да се гарантира, че бюджетът ще в действие в началото на 2028 г. Освен да се разберат помежду си държавите трябва да посегнат споразумение и с Европейския парламент.