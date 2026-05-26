БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Може ли стъклото да замени пластмасата в опаковането на...
Чете се за: 03:32 мин.
Откриха тялото на издирвания след наводненията край...
Чете се за: 01:17 мин.
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:42 мин.
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:22 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какви са последствията от употребата на LSD

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

Наркотикът може да доведе до психични проблеми

какви последствията употребата lsd
Снимка: илюстративна
Слушай новината

А какво знаем за наркотика LSD, който са използвали младежите по време на купона? Психоактивното вещество е открито още през 40-те години на ХХ век. При употребата му човек губи представа за реалността и може да се стигне до тежки инциденти.

За достигането на токсична доза от LSD са нужни около 20 грама. Резултатът от употребата е светкавичен.

д-р Веселин Герев, психиатър: "Човек може да има усещането, че може да лети и да мине през това пространство дори да върне времето назад, да го превърти напред, всичко е като във фентъзи сериал, но халюцинациите са толкова ярки, че човек не може да ги различи от действителността."

Ралица Стефанова, терапевтичен център "ЖИВА": "Самият факт, че децата са планирали употребата означава, че са психически пристрастени и търсят това усещане, тази загуба на време и пространство, това бягство от реалността."

Според специалистите, дори еднократната употреба на ЛСД може да доведе до трайни увреждания на психиката.

Ралица Стефанова, терапевтичен център "ЖИВА": "Включително да отключи шизофрения, паранои и други психични заболявания. Това е факт независимо от поредността и честотата."

Интересното е, че LSD е толкова силно, че може да подейства дори и при допир. Веществото създава хиперболизирани звукови и светлинни възприятия.

д-р Веселин Герев, психиатър: "Когато човек има неадекватно поведени и околните го забелязват. Той може да изпадне в транс, да бъде опасен както за себе си, така и за самите тях."

Най-добрата превенция е отказът от употреба. А ако забележите неадекватно и агресивно поведение у някого - сигнализирайте на 112.

#LSD #новите наркотици #наркотик #наркотици

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят разходите си
2
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да...
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
3
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
4
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
5
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
6
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
4
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
5
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Здраве

Общо 317 случая на морбили са съобщени от началото на годината у нас
Общо 317 случая на морбили са съобщени от началото на годината у нас
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във Франция и Великобритания "Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във Франция и Великобритания
Чете се за: 04:07 мин.
На 27 май БНТ излъчва документалния филм "Основание за безпокойство. Архивите за българския Чернобил" На 27 май БНТ излъчва документалния филм "Основание за безпокойство. Архивите за българския Чернобил"
Чете се за: 02:05 мин.
Предстои Обществения съвет за националната детска болница да бъде допълнен Предстои Обществения съвет за националната детска болница да бъде допълнен
Чете се за: 03:00 мин.
Карлово търси спешно решение за недостига на педиатри в местната болница Карлово търси спешно решение за недостига на педиатри в местната болница
Чете се за: 02:50 мин.
Педиатър от Нигерия спаси отделение в Каварна Педиатър от Нигерия спаси отделение в Каварна
Чете се за: 05:30 мин.

Водещи новини

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Чете се за: 04:52 мин.
Регионални
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево? След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Йотова се срещна с легендите от Iron Maiden преди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Политическа буря в Испания: Бившият премиер Сапатеро е заподозрян в...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО)
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ