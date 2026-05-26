Какви са последствията от употребата на LSD

А какво знаем за наркотика LSD, който са използвали младежите по време на купона? Психоактивното вещество е открито още през 40-те години на ХХ век. При употребата му човек губи представа за реалността и може да се стигне до тежки инциденти.

За достигането на токсична доза от LSD са нужни около 20 грама. Резултатът от употребата е светкавичен.

д-р Веселин Герев, психиатър: "Човек може да има усещането, че може да лети и да мине през това пространство дори да върне времето назад, да го превърти напред, всичко е като във фентъзи сериал, но халюцинациите са толкова ярки, че човек не може да ги различи от действителността." Ралица Стефанова, терапевтичен център "ЖИВА": "Самият факт, че децата са планирали употребата означава, че са психически пристрастени и търсят това усещане, тази загуба на време и пространство, това бягство от реалността."

Според специалистите, дори еднократната употреба на ЛСД може да доведе до трайни увреждания на психиката.

Ралица Стефанова, терапевтичен център "ЖИВА": "Включително да отключи шизофрения, паранои и други психични заболявания. Това е факт независимо от поредността и честотата."

Интересното е, че LSD е толкова силно, че може да подейства дори и при допир. Веществото създава хиперболизирани звукови и светлинни възприятия.

д-р Веселин Герев, психиатър: "Когато човек има неадекватно поведени и околните го забелязват. Той може да изпадне в транс, да бъде опасен както за себе си, така и за самите тях."

Най-добрата превенция е отказът от употреба. А ако забележите неадекватно и агресивно поведение у някого - сигнализирайте на 112.