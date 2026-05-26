Спешните екипи на линейките в София вече получават сигналите с таблети

Дигитализация в линейките в София - екипите вече приемат и обработват подадените сигнали с таблети. Устройствата могат да се носят извън линейката и имат паник бутон.

Румен Гоцев е лекар в столичната спешна помощ от 12 години. От няколко месеца спешните адреси не идват по телефона или по радиостанцията, а през таблета в линейката.

Адресът, който е подаден - на работа, коси трева, лошо му е и е сърдечно болен.

д-р Румен Гоцев, лекар в ЦСМП-София: "Спестява ни време.Това позволява да се вкара диагнозата, може да бъде въведена по звуков път, може да бъде въведена чрез клавиатурата паспортна част и така нататък."

Екипите отбелязват всяка стъпка през таблета. Така диспечерите разбират в реално време кога линейката е свободна да поеме нов адрес.

Невяна Пешева, диспечер в ЦСМП-София: "Няма диктуване. Прикачваш адреса на лекарския екип и той идва по системата." д-р Румен Гоцев, лекар в ЦСМП-София: "Много често линиите са претоварени. Чака се понякога 5-10 минути докато се освободи линия, за да мога да върна. Не знам какво може да стане. Докато така веднага го мятам по електронен път."

Докато свикнат с таблетите екипите допускали и грешки.

д-р Румен Гоцев, лекар в ЦСМП-София: "Примерно вместо, че е оставен на място, заварен починал. Но това е защото са съседни графите. Това веднага се коригира по най-бързия начин. В най-лошия случай оператора - 0, докторе, внимавай какво пишеш."

Системите на телефон 112 и центъра за спешна помощ не са свързани. Диспечерите въвеждат сигналите на ръка, за да ги изпратят до таблетите в линейките.