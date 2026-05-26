Спряха строителството на незаконен комплекс в местността “Баба Алено” край Варна

від БНТ , Репортер: БНТ-Варна
Община Варна спря строителството на незаконен комплекс в местността “Баба Алено” край града. Инвеститор е украинска фирма.

Теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито една от тях няма издадено разрешение от Общината, съобщи кметът Благомир Коцев.

В комплекса са изградени трафопостове и канализация, за които също няма строителни документи. През последните години опитите за проверка често са били възпрепятствани. Започва опис на обектите.

В Община Варна тече и вътрешна проверка. Директорът на полицията в града посочи, че при проверката 29-ма работници са се скрили в гората, но са били заловени. Те са от Украйна и Молдова. От украинската фирма инвеститор заявиха, че ще дадат информация на по-късен етап.

Благомир Коцев, кмет на Община Варна: "Община Варна започва поетапен опис на констатираните обекти без разрешение за строеж и издаването на съответните заповеди за спиране на строителството и забрана на достъпа до строежа, който вече е факт."

старши комисар Цветан Пировски, директор на ОД на МВР-Варна: "Господин Демерджиев лично е запознат с проблема. Ще бъде разпоредена проверка на всички институции, имащи отношение в този казус, за това дали има някакво бездействие през годините или умишлено някои хора не са свършили работа."

#местност Баба Алено #спиране на строеж #кмет на Варна Благомир Коцев #комплекс #ОБЩИНА ВАРНА

Домакинствата в България притежават 555 млрд. евро, предимно в имоти
