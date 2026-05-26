Домакинствата в България притежават 555 млрд. евро, предимно в имоти

Богатството на българите се съсредоточава основно в притежаваните от тях имоти - 75 на сто от всички активи са под формата на жилища. Това сочи индексът, който мери богатството на българите. Данните показват, че номиналната стойност на всички активи, които домакинствата притежават, спестяват и инвестират, вече надхвърли 1 трилион лева или почти 555 милиарда евро.

За последните 11 години богатството на българите е нараснало три пъти, но една трета се дължи на поскъпналите имоти. Иначе казано - купуването на имот донякъде е предпазило парите на домакинствата да бъдат изядени от инфлацията. Точно преди 11 години жилище с кредит купува архитект Никола Николов. Изчислява, че сега същият имот струва два пъти повече.

Никола Николов, архитект: "В момента обзавеждам жилище, всъщност правя ремонт отново на апартамента си и мога да кажа, че буквално за 6 месеца поскъпнаха с около 20% някои от стоките, защото в ЕС са се увеличили таксите за пътищата и второ, заради войната в Иран."

Всяка година се увеличават хората като него, които купуват имот с кредит. За 2025-та ипотечните кредити за първи път надхвърлиха 28%. А стойността на всички жилища у нас е 420 милиарда евро - с 59 милиарда повече за година.

Стоян Панчев, икономист, ЕКИП: "На хартия расте богатството на българите, но това е ефект, който в голяма степен се случва в цената на жилищата, и в немалка степен е стимулиран от ръска на кредити и инфлация. Не е здравословно основната част - 90% от богатството на една държава, да расте от поскъпване на жилищата." Макс Баклаян, финансов анализатор: "Можем да си го представим като ефекта на махалото - колкото повече отиде в едната посока, колкото повече зависим от имотите, колкото повече разчитаме на тях, толкова по-зависими ставаме от имотите и едно кихане в имотния сектор може да има много негативни ефекти върху цялата икономика."

Данните сочат и че депозитите и парите в брой са вече над 56 милиарда евро, в пъти по-малко от вложеното в имоти.

Нели: "Знате ли - той българинът обича да има много имоти. Така че това е най-добрата инвестиция спрямо българина." Юлиан: "В акции и облигации, най-вече. За мен инвестицията в акции е по-рискова, но и по-добра."

Като Юлиян мислят все повече хора - 6,7 млрд. евро - или 5% от финансовите активи представляват облигации, акции и криптовалути.