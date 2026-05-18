Експерти за разчетите на управляващите: Със съкращенията дефицитът може да се задържи до 3%

С така направените съкращания на разходите, България може да задържи и дефицита си до 3%, смятат икономисти. Те обаче отбелязват, че това трябва да е само първа стъпка към цялостна оптимизация на административния сектор и консолидация на разходите.

Икономисти от Института за пазарна икономика изчисляват, че намалението на разходите в държавния сектор с 10% възлиза на над 1 млрд. евро.

Адриян Николов, икономист в ИПИ: "Така че ако това се реализира, би означавало, че ние наистина можем да задържим бюджетни дефицит в рамките на 3%."

Според Николов, финансовият министър се е вслушал в съветите на повечето макроикономисти.

Адриян Николов, икономист в ИПИ: "Това, което чуваме като сигнал е доста обнадеждаващо, защото фокусът не е поставен върху някакво имагинерно увеличаване на събираемостта."

Крайната цел трябва да бъде обаче нулев дефицит в близките няколко години, който да бъде заложен в средносрочната рамка.

Адриян Николов, икономист в ИПИ: "Предполагам, че правителството си дава малко време, за да можем да наприви анализ на функциите на администрацията и вече да премине не само към съкращение на незаети бройки, които хронично остават незаети, но и намаляване на настоящата активна численост на самата администрация."

Очаква се бюджетът да бъде обявен до края на май.