Доматите, краставиците и салатите са поскъпнали двойно за година, отчитат търговци на големите борси в страната. Основният дял от плодовете и зеленчуците на пазарите и тържищата все още е внос, а родното оранжерийно производство закъснява заради високите цени на горивата. Как се променя картината и колко адекватни са мерките на държавата за овладяване на ценовия шок за потребителите – вижте обобщена картина от страната.

На един от големите пазари в Пловдив клиентите търсят по-евтини плодове и зеленчуци. Високите цени ги притесняват, а родното производство закъснява.

„Не са български, как ще са български, откъде български... На тази маруля какво толкова ѝ правят?“ 1 евро и 40, а по Великден беше 2 евро.“ „Купуваме си по два-три домата и една краставичка и гледаме по половин домат на салатка.“ „Ненормално високи цени за сезона, няма какво да ги изброяваме по вид зеленчук. Пазар, пазарна икономика – нищо не помага.“

На борсата край Първенец най-скъпи са вносните чушки – по 3 евро и половина за килограм. При доматите, краставиците и салатите цените са двойни.

Илия Гатев – изпълнителен директор на стокова борса „Родопи 95“: „Доматите са с по-висока цена – до 3.50 евро. Краставиците – до 3 евро.“

Елена Кайкиева – продавач: „Марулята беше един лев, сега е едно евро примерно. Връзка лук беше 50 стотинки, сега е 50 цента... всичко е така.“

Заради шоковите цени хората пазаруват по-малко. Производителите на оранжерийни домати в Хасковско също са свили производството заради скъпите горива. Но успокояват, че до няколко седмици на пазара ще има по-евтини български зеленчуци, с калкулирана от производителя 20-процентна печалба.

Евгени Колев – производител на селскостопанска продукция: „Предполагам, че по веригата всеки, ако спазва тези добри практики, ще е напълно справедливо да стигне доматът около 2 евро и нещо до 2 и половина при крайния клиент.“

Иван Вълков от благоевградското село Дамяница сам продава реколтата си и има обяснение за оскъпяването по веригата.

Иван Вълков – производител: „Всеки един гледа за него да си вземе неговия дял и след това... никой не се замисля как ще е, докато стигне до народа.“

Според производителите мерките на държавата срещу високите цени трябва да са насочени към ефективен контрол по границите и пазарите и към промяна на механизмите за подпомагане на производството.

Евгени Колев – производител на селскостопанска продукция: „Трябва да се субсидира килограм произведена продукция и реализирана продукция, а не декар.“ Илия Гатев – изпълнителен директор на стоково тържище „Родопи 95“: „Другото е кой по веригата е декларирал стоката – на каква цена купува и на каква цена я продава.“

Търговците се надяват мерките да не ги затруднят с допълнителни изисквания.