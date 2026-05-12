БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена...
Чете се за: 02:25 мин.
Светът е "Евровизия"!
Чете се за: 01:45 мин.
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Чете се за: 00:42 мин.
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доматите, краставиците и салатите са поскъпнали двойно за година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Запази
доматите краставиците салатите поскъпнали двойно година
Слушай новината

Доматите, краставиците и салатите са поскъпнали двойно за година, отчитат търговци на големите борси в страната. Основният дял от плодовете и зеленчуците на пазарите и тържищата все още е внос, а родното оранжерийно производство закъснява заради високите цени на горивата. Как се променя картината и колко адекватни са мерките на държавата за овладяване на ценовия шок за потребителите – вижте обобщена картина от страната.

На един от големите пазари в Пловдив клиентите търсят по-евтини плодове и зеленчуци. Високите цени ги притесняват, а родното производство закъснява.

„Не са български, как ще са български, откъде български... На тази маруля какво толкова ѝ правят?“ 1 евро и 40, а по Великден беше 2 евро.“

„Купуваме си по два-три домата и една краставичка и гледаме по половин домат на салатка.“

„Ненормално високи цени за сезона, няма какво да ги изброяваме по вид зеленчук. Пазар, пазарна икономика – нищо не помага.“

На борсата край Първенец най-скъпи са вносните чушки – по 3 евро и половина за килограм. При доматите, краставиците и салатите цените са двойни.

Илия Гатев – изпълнителен директор на стокова борса „Родопи 95“: „Доматите са с по-висока цена – до 3.50 евро. Краставиците – до 3 евро.“

Елена Кайкиева – продавач: „Марулята беше един лев, сега е едно евро примерно. Връзка лук беше 50 стотинки, сега е 50 цента... всичко е така.“

Заради шоковите цени хората пазаруват по-малко. Производителите на оранжерийни домати в Хасковско също са свили производството заради скъпите горива. Но успокояват, че до няколко седмици на пазара ще има по-евтини български зеленчуци, с калкулирана от производителя 20-процентна печалба.

Евгени Колев – производител на селскостопанска продукция: „Предполагам, че по веригата всеки, ако спазва тези добри практики, ще е напълно справедливо да стигне доматът около 2 евро и нещо до 2 и половина при крайния клиент.“

Иван Вълков от благоевградското село Дамяница сам продава реколтата си и има обяснение за оскъпяването по веригата.

Иван Вълков – производител: „Всеки един гледа за него да си вземе неговия дял и след това... никой не се замисля как ще е, докато стигне до народа.“

Според производителите мерките на държавата срещу високите цени трябва да са насочени към ефективен контрол по границите и пазарите и към промяна на механизмите за подпомагане на производството.

Евгени Колев – производител на селскостопанска продукция: „Трябва да се субсидира килограм произведена продукция и реализирана продукция, а не декар.“

Илия Гатев – изпълнителен директор на стоково тържище „Родопи 95“: „Другото е кой по веригата е декларирал стоката – на каква цена купува и на каква цена я продава.“

Търговците се надяват мерките да не ги затруднят с допълнителни изисквания.

#салати #поскъпнали #краставици и домати #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на 14 май
1
DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на...
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
2
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
3
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния ден на книгата
4
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния...
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
5
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Пазари

Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти
Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
7640
Чете се за: 04:22 мин.
Потребителската кошница поскъпва: Зеленчуците с най-сериозен ръст в цените Потребителската кошница поскъпва: Зеленчуците с най-сериозен ръст в цените
Чете се за: 00:50 мин.
Какво е качеството на млечните продукти у нас? Какво е качеството на млечните продукти у нас?
Чете се за: 02:22 мин.
Омбудсманът предупреждава за измами с употребявани автомобили от чужбина Омбудсманът предупреждава за измами с употребявани автомобили от чужбина
Чете се за: 03:07 мин.
Петролът сорт "Брент" скочи до 125 долара за барел Петролът сорт "Брент" скочи до 125 долара за барел
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта,...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Тежката катастрофа край София: Шофьорите с десетки нарушения на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Взрив до детска градина в Горна Оряховица, децата са евакуирани...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Британският премиер отказа да подаде оставка - каква ще бъде...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Музика и политика: Напрежение и бойкоти преди 70-ото издание на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ