Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените

"Прогресивна България" получи подкрепа на част от опозицията и от регулаторите

Снимка: илюстративна
Мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата влязоха на първо четене в парламентарната бюджетна комисия. "Прогресивна България" получи подкрепа на част от опозицията и от регулаторите. Синдикатите и работодателите настояват темата да се обсъди в Тристранния съвет.

След 4 часа дебат бюджетната комисия прие на първо четене промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите.

Управляващите предлагат да се въведе понятието "съвместно господстващо положение", дефинират прекомерно висока цена, допълват нелоялните търговски практики, въвеждат централен регистър за проследимост на доставките, увеличават глобите и удължават закона за еврото.

графики: БНТ

Явор Гечев - депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Този закон не цели натиск на който и да е извън законовите правила, не цели принуждаване на конкуренцията на различните вериги да имат господстващо положение."

Александър Пулев - министър на икономиката: "Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да не се изкривяват механизми на свободната конкуренция. Увеличават се, заздравяват се правомощията на ресорните регулатори."

Пламен Абровски - министър на земеделието и храните: "За да може българската храна да стига до българските потребители производителите и преработвателните трябва да имат адекватна защита и адекватен пазарен дял."

Регулаторите подкрепиха предложенията.

Росен Карадимов - председател на КЗК: "Подкрепата за законопроекта не следва да се разбира като подкрепа за административно определение на цени или превръщане на КЗК в ценови регулатор."

Александър Колячев - председател на КЗП: "Положително следва да се оцени и предвиденото увеличение на санкциите с цел осигуряване на реален превантивен и възпиращ ефект."

Опозицията прие едни и критикува други от идеите на управляващите.

Владислав Горанов - депутат от ГЕРБ-СДС: "Не сме съгласни с мотивите, че въвеждането на еврото е основният инфлационен бустер и сме убедени, че всъщност механичното увеличение на възнаграждения и експанзионистичната фискална политика води до това, което се случва с цените."

Атидже Вели - депутат от ДПС: "По отношение на въвеждането на регистър - дори на пръв поглед идеята да изглежда добра и да осигурява проследимост по отношение на цялата верига на доставки - на този етап имаме опасения за прекомерна административна тежест."

Мартин Димитров - депутат от "Демократична България": "Има скрити ценови контроли, които се въвеждат, скрити ценови тавани, които ще доведат до напрежение - до разходи за бизнеса и могат да се превърнат в причина за покачване на цените."

Асен Василев - председател на "Продължаваме Промяната": "На два милиона и половина артикула да се направи цена, което включва всички разходи за производство, амортизация на машините и на сградите, всичките административни разходи: от продажби до маркетинг, до счетоводство - обикновено е упражнение, което отнема няколко месеца."

Цончо Ганев - депутат от ПГ на “Възраждане”: Това, което в момента предлагате за гласуване с цялото ми уважение към мерките, които ще подкрепят българския производител е една врата в полето."

Формирането на т. нар. справедлива цена също беше на фокус.

Мария Минчева - БСК: "Веднъж определена справедлива цена за даден продукт въобще не ми е ясно как ще има цена, различна от справедливата."

Явор Гечев - депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Справедливата цена е индикатор, който трябва да ориентира потребителите по-добре."

Константин Проданов - депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Разработва се методика. Тя стъпва на добре установени европейски практики. Там се изхожда от стандартни маржове, които включват оперативни разходи, брак, фира и т.н. както и стандартна нормална печалба."

Синдикатите и бизнеса искат мерките да бъдат обсъдени от тристранния съвет.

Тодор Капитанов - вицепрезидент на КНСБ: "Настояваме паралелен разговор да се води."

От Сдружението за модерна търговия изразиха своите притеснения.

Николай Вълканов - изп. директор на Сдружение за модерна търговия: "Винаги има един триъгълник: цена - качество - наличност. И когато единия ъгъл на този триъгълник бъде натиснат прекалено силно ще се получи изкривяване в някой от другите."

Явор Гечев - депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Ние не казваме каква да е цената, но казваме, че регулатора трябва да знае 80% реклама има ли в този продукт или няма? Ние не искаме да караме нищо големите компании освен да уважават собствените си доставчици и собствените потребители."

Законодателните промени се очаква да бъдат гласувани на първо четене в зала още утре.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#мерки срещу високите цени #мерки срещу цените #мерки срещу спекулата #бюджетна комисия

