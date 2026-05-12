Мерките за овладяването на цените: Депутатите обсъждат предложенията на управляващите

Мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата влязоха на първо четене в парламентарната бюджетна комисия. ПБ предлагат промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Предвижда се и регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като „прекомерно високи цени” и „справедлива цена.” И още: да се удължи действието на закона за еврото и да се увеличат двойно глобите, които КЗП има право да налага.

Министъра на икономиката ще предложи към МС да се създаде звено за контрол и надзор на цените. Това изказване предизвика реакцията на ДБ, че няма да подкрепят законопроекта. ГЕРБ ще подкрепят всяка мярка, която прави пазара да действа по-съвършено. ДПС изразиха притеснения от престорена административна тежест. ПП смятат, че този законопроект няма да постигне целите си. Според „Възраждане” до каквото и да доведе този законопроект, то няма да е сега.

Продължава дискусията в парламентарната комисия относно промените в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Управляващите от „Прогресивна България“ предлагат създаването на регистър, чрез който да се проследяват цените по цялата верига на отделните хранителни продукти. Сред предложенията е и въвеждането на понятието „справедлива цена“. Идеята на управляващото мнозинство е също така да бъде удължено действието на Закона за еврото, както и да бъдат увеличени глобите и санкциите, които Комисията за защита на потребителите може да налага. На заседанието присъства и министърът на икономиката, който заяви, че ще предложи на Министерския съвет създаването на специално звено за контрол и надзор на цените.

Предложенията предизвикаха негативна реакция от страна на „Демократична България“. Останалите опозиционни партии в Народното събрание също изразиха съмнения дали мерките ще проработят, дали ще дадат резултат навреме и дали в крайна сметка ще постигнат поставените цели.

Явор Гечев - Прогресивна България: „Допълване на нелоялните търговски практики от 13 описани в т.н. черен списък ние записваме до 33 като целта е изсветляване на практиките. Ние не даваме прекомерни цени, за да няма изкривяване. Този закон не цели натиск на който и да е, не цели господстващо положение.“ Александър Пулев - министър на икономиката: „Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да не се изкривяват механизми на пазарните принципи. Драстично се увеличават глоби при КЗП. Дано да се проведе и съдебна реформа, така че да има ефект.“

Пламен Абровски - министър на земеделието и храните: „МЗХ е отговорно за производството на българската храна. Производителите и преработвателите трябва да имат адекватна защита.“ Росен Карадимов - председател на КЗК: „Подкрепата не трябва да се разбира като формиране на цени. Нашата задача е да видим дали няма съгласувано поведение, нелоялни търговски практики. Ние ще бъдем едни от пионерите в Европа след Франция и Германия. Бюджетът на комисията е в пъти по-нисък от регулаторите в Европа. Това не е оплакване.“

Владислав Горянов - ГЕРБ-СДС: „Не сме съгласни с мотивите, че въвеждането на еврото е основният инфлационен бустер и сме убедени, че всъщност механичното увеличение на възнагражденията и експанзионистичната фискална политика води до това, което се случва с цените. Не трябва държавата да определя цените, но понякога, когато дадеш заявки предварително и създадеш високи очаквания в хората се случва това, което ще се случи днес.“

Мартин Димитров - ДБ: „Притесняваме се, че вашите законопроекти имат за цел контрол върху цените. Няма как да подкрепим на първо четене, а имахме това желание.“ Александър Пулев- министър на икономиката: „Те стъпват на пазарни механизми и няма да изкривят принципа на свободната конкуренция.“ Атидже Вели - ДПС: „Отчитаме като положителна практика разширяването на списъка с нелоялни търговски практики. По отношение на въвеждането на регистър - дали да се осигурява проследимост - имаме опасения за прекомерна административна тежест към масите производители.“ Асен Василев - председател на ПП: „Този законопроект няма да постигне целите си. Той ще постигне други цели, които са смислени като това да се увеличи малка на български производители, но това няма да намали цената. Законопроектът казва на предприятията забраняваме ви прекомерно високите цени за фирмите в господстващо положение премахва пазарната икономика.“

Снимки: Деси Кулелиева

Димо Дренчев - „Възраждане”: „До каквото и да доведе този законопроект то няма да е сега.“

Синдикати и работодатели настояват тези мерки да бъдат обсъдени от съвета за тристранно сътрудничество.