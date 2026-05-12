БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мерките за овладяването на цените: Депутатите обсъждат предложенията на управляващите

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

Мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата влязоха на първо четене в парламентарната бюджетна комисия. ПБ предлагат промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Предвижда се и регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като „прекомерно високи цени” и „справедлива цена.” И още: да се удължи действието на закона за еврото и да се увеличат двойно глобите, които КЗП има право да налага.

Министъра на икономиката ще предложи към МС да се създаде звено за контрол и надзор на цените. Това изказване предизвика реакцията на ДБ, че няма да подкрепят законопроекта. ГЕРБ ще подкрепят всяка мярка, която прави пазара да действа по-съвършено. ДПС изразиха притеснения от престорена административна тежест. ПП смятат, че този законопроект няма да постигне целите си. Според „Възраждане” до каквото и да доведе този законопроект, то няма да е сега.

Продължава дискусията в парламентарната комисия относно промените в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Управляващите от „Прогресивна България“ предлагат създаването на регистър, чрез който да се проследяват цените по цялата верига на отделните хранителни продукти. Сред предложенията е и въвеждането на понятието „справедлива цена“. Идеята на управляващото мнозинство е също така да бъде удължено действието на Закона за еврото, както и да бъдат увеличени глобите и санкциите, които Комисията за защита на потребителите може да налага. На заседанието присъства и министърът на икономиката, който заяви, че ще предложи на Министерския съвет създаването на специално звено за контрол и надзор на цените.

Предложенията предизвикаха негативна реакция от страна на „Демократична България“. Останалите опозиционни партии в Народното събрание също изразиха съмнения дали мерките ще проработят, дали ще дадат резултат навреме и дали в крайна сметка ще постигнат поставените цели.

Явор Гечев - Прогресивна България: „Допълване на нелоялните търговски практики от 13 описани в т.н. черен списък ние записваме до 33 като целта е изсветляване на практиките. Ние не даваме прекомерни цени, за да няма изкривяване. Този закон не цели натиск на който и да е, не цели господстващо положение.“

Александър Пулев - министър на икономиката: „Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да не се изкривяват механизми на пазарните принципи. Драстично се увеличават глоби при КЗП. Дано да се проведе и съдебна реформа, така че да има ефект.“

Пламен Абровски - министър на земеделието и храните: „МЗХ е отговорно за производството на българската храна. Производителите и преработвателите трябва да имат адекватна защита.“

Росен Карадимов - председател на КЗК: „Подкрепата не трябва да се разбира като формиране на цени. Нашата задача е да видим дали няма съгласувано поведение, нелоялни търговски практики. Ние ще бъдем едни от пионерите в Европа след Франция и Германия. Бюджетът на комисията е в пъти по-нисък от регулаторите в Европа. Това не е оплакване.“

Владислав Горянов - ГЕРБ-СДС: „Не сме съгласни с мотивите, че въвеждането на еврото е основният инфлационен бустер и сме убедени, че всъщност механичното увеличение на възнагражденията и експанзионистичната фискална политика води до това, което се случва с цените. Не трябва държавата да определя цените, но понякога, когато дадеш заявки предварително и създадеш високи очаквания в хората се случва това, което ще се случи днес.“

Мартин Димитров - ДБ: „Притесняваме се, че вашите законопроекти имат за цел контрол върху цените. Няма как да подкрепим на първо четене, а имахме това желание.“

Александър Пулев- министър на икономиката: „Те стъпват на пазарни механизми и няма да изкривят принципа на свободната конкуренция.“

Атидже Вели - ДПС: „Отчитаме като положителна практика разширяването на списъка с нелоялни търговски практики. По отношение на въвеждането на регистър - дали да се осигурява проследимост - имаме опасения за прекомерна административна тежест към масите производители.“

Асен Василев - председател на ПП: „Този законопроект няма да постигне целите си. Той ще постигне други цели, които са смислени като това да се увеличи малка на български производители, но това няма да намали цената. Законопроектът казва на предприятията забраняваме ви прекомерно високите цени за фирмите в господстващо положение премахва пазарната икономика.“

Снимки: Деси Кулелиева

Димо Дренчев - „Възраждане”: „До каквото и да доведе този законопроект то няма да е сега.“

Синдикати и работодатели настояват тези мерки да бъдат обсъдени от съвета за тристранно сътрудничество.

Вижте повече в прякото включване на Милена Кирова

#на управляващите #предложенията #обсъждат #на цените #мерките за овладяване #депутатите

Последвайте ни

ТОП 24

Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение
1
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма...
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
2
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки
3
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните...
Освободен е директорът на столичното предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров
4
Освободен е директорът на столичното предприятие "Гробищни...
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
5
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
6
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Политика

Хасан Адемов: За два месеца и половина системни реформи не могат да се направят
Хасан Адемов: За два месеца и половина системни реформи не могат да се направят
Тодор Джиков, "Прогресивна България": Конкретни продукти в малката потребителска кошница имат надценка от 70-80% Тодор Джиков, "Прогресивна България": Конкретни продукти в малката потребителска кошница имат надценка от 70-80%
Чете се за: 01:32 мин.
Промени в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС ще разгледа три законопроекта Промени в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС ще разгледа три законопроекта
Чете се за: 01:50 мин.
Мерките за овладяване на цените: Бюджетната комисия в НС разглежда двата законопроекта на „Прогресивна България“ Мерките за овладяване на цените: Бюджетната комисия в НС разглежда двата законопроекта на „Прогресивна България“
Чете се за: 01:10 мин.
Назначиха Красимир Якимов за заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията Назначиха Красимир Якимов за заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията
Чете се за: 00:12 мин.
Назначиха Ива Кечева за заместник-министър на правосъдието Назначиха Ива Кечева за заместник-министър на правосъдието
Чете се за: 00:12 мин.

Водещи новини

Общо 74 нарушения имат двамата шофьори от катастрофата на АМ "Хемус"
Общо 74 нарушения имат двамата шофьори от катастрофата на АМ...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Градушка с големина на орех удари сливенското село Жельо войвода Градушка с големина на орех удари сливенското село Жельо войвода
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кая Калас: Държавите разполагат със сериозно финансиране, но военната индустрия не ускорява производството Кая Калас: Държавите разполагат със сериозно финансиране, но военната индустрия не ускорява производството
Чете се за: 01:22 мин.
По света
От производителя до щанда: Плодовете и зеленчуците скачат двойно в...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политическа буря във Великобритания: Натиск за оставката на Киър...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Руска атака срещу Киев: Украйна предлага роля на ЕС в преговорите...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ