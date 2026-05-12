Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
От производителя до щанда: Плодовете и зеленчуците скачат двойно в цената

від БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 02:35 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
На двойно по-високи цени стигат плодовете и зеленчуците до магазинната мрежа. Това показва проверка на екип на "По света и у нас" в района в Петрич. Оскъпяване има от производителя до борсата, но най-голямата разлика се забелязва при цените на продуктите в магазините. Именно с това ще се опита да се справи правителството с пакета от мерки, който вече беше представен.

Според производителите вупросните мерки са много необходими и те разчитат на тях, за да може да се покаже на българския потребител, че всъщност българското не е толкова скъпо, колкото се представя. Справка на екипът на "По света и у нас" показва, че килограм тиквички от производителя струват от 80 евроцента до 1 евро, а в търговските вериги, в магазинната мрежа в Благоевградска област, днес те вървят до около 2 евро на килограм. Голяма е разликата и при цената на българските доматите. В Петрич и Борста, която е близо до Карналово, 1 килограм домати се продават за около 2 евро. В магазините цените показват, че стигат между 4 и 6 евро.

Именно заради това търговците настояват мерките да влезнат в сила, колкото се може по-скоро и българският потребител да избира повече българското.

"Сега е мътни времена, точно никой не може да каже цената."

"Искаме, като се каже на всички борси, че е така, да бъде така. Ако направят и табла на борсите да се гледат цените, на всеки един артикул, още по-добре."

Оскъпяването си е вече зависи през колко ръце минава. Ако е от тук до София, може да мине от нас през един търговец, до друг търговец и там търговецът вече да га даде на самата верига или друг на пазара и вече стават минимум 3 ръце, всеки ако се сложи по 10-20 цента. Но работата е там, че никой не работи през 10-20 цента."

Производителите настояват да се обърне внимание и на вноса от чужбина, тъй като, особено тук в Петричкия район, гръцките плодове и зеленчуци подкопават много цената на българската стока.

Вижите повече в прякото включване на Миглена Медарова.

