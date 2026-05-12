Кая Калас: Държавите разполагат със сериозно финансиране, но военната индустрия не ускорява производството

Министрите на отбраната на страните от ЕС обсъждат днес в Брюксел военната подкрепа за Украйна и използването на заема от 90 млрд. евро за страната.

В срещата ще се включат и военният министър на Украйна Михайло Федоров и заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска. България е представена на срещата от посланика на страната ни в ЕС.

Военните министри на страните от общността ще обсъдят и положението в Близкия изток, най-новите събития около войната в Иран и последиците за сигурността и отбраната на ЕС. Те ще разговарят за отбранителната готовност на блока и развитието на авиокосмическата и военната промишленост.