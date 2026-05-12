Кая Калас: Държавите разполагат със сериозно финансиране, но военната индустрия не ускорява производството

Среща на министрите на отбраната в Брюксел: Обсъждат Украйна, Близкия изток и военната индустрия
Министрите на отбраната на страните от ЕС обсъждат днес в Брюксел военната подкрепа за Украйна и използването на заема от 90 млрд. евро за страната.
В срещата ще се включат и военният министър на Украйна Михайло Федоров и заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска. България е представена на срещата от посланика на страната ни в ЕС.
Военните министри на страните от общността ще обсъдят и положението в Близкия изток, най-новите събития около войната в Иран и последиците за сигурността и отбраната на ЕС. Те ще разговарят за отбранителната готовност на блока и развитието на авиокосмическата и военната промишленост.
Кая Калас, върховен представител на ЕС по външните работи и сигурността: "Ще имаме дискусия за Украйна, министърът на отбраната на страната ще се включи. Ще обсъдим как напредваме по използването на средствата от заема от 90 млрд. евро, за да може Украйна да посрещне най-неотложните си военни нужди. С представителите на военната индустрия ще обсъдим как да ускорим производството. Държавите разполагат със сериозно финансиране, но военната индустрия не ускорява производството, така че трябва да видим какъв е проблемът."