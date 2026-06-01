Тръмп срещу Би Би Си: Ще съди ли президентът на САЩ британската обществена медия?

Днес изтича крайният срок, в който президентът Доналд Тръмп трябва да отговори на Би Би Си дали ще отхвърли иска си за 10 милиарда долара.

Той обвинява медийната корпорация, че е монтирала некоректно негова реч от 2021 година, като по този начин се внушава, че Тръмп е насърчил привържениците си да щурмуват сградата на Конгреса.

След отговора на американският държавен глава, Би Би Си ще има срок до 15 юни, за да реагира и да бъде решено дали ще има дело.

Документалният филм с манипулативно монтираната реч стана причина за оставките на генералния директор на Би Би Си Тим Дейви, и на шефа на новините Дебора Търнес. Обществената медия се извини на Доналд Тръмп, но от там подчертаха, че не виждат основание за завеждане на дело за клевета.