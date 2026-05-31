Протест в Мадрид срещу здравната политика на регионалното правителство

Хиляди хора излязоха по улиците на Мадрид, за да протестират срещу здравната политика на регионалното правителство. Участниците в шествието поискаха по-добро финансиране на спешната и доболничната помощ и промяна в структурата на управление на медицинските центрове.

Над 10 000 души изпълниха центъра на Мадрид, за да поискат качествено здравеопазване в столицата и областта. Според протестиращите здравната система е в критично състояние. Някои от тях посочиха, че има повече от един милион души в списъци на чакащи, за да отидат в болница. 700 000 чакат за специалист или първичен преглед, 200 000 за диагностични тестове и повече от 100 000 за операции.

Лекари, присъствали на демонстрацията твърдят, че пациентите са принудени да чакат средно 10 дни, за да бъдат прегледани. Медицински сестри подчертаха, че основната им заплата в една от най-големите болници в Мадрид е 750 евро на месец.

Протестиращите настояват за промяна в модела на управление и премахването на възможността частни компании да управляват доболнични центрове и болници.