Удължава се срокът за забрана за износ на инсулини и антиинфекциозни лекарства

Министерството на здравеопазването удължава забраната за износ на инсулини, техни аналози и антиинфекциозни лекарства до 26 юли 2026 г., съобщиха от ведомството.

Забранява се износът на лекарствени продукти от групата с международно непатентно наименования Cefuroxime в лекарствени форми powder for oral suspension и granules for oral suspension. Забранява се износът и на аминосалицилова киселина и подобни средства – само лекарствени продукти с международно непатентно наименование Mesalazine.

От групата "Други лекарства, повлияващи костната структура и минерализация" се забранява износът само на лекарствени продукти с международно непатентно наименование Denosumab. Забранява се и износът на "Други антианемични препарати“ и „Аналози на азотен иприт" - лекарствени продукти с международно непатентно наименование Ifosfamide и Cyclophosphamide.

"Моноклонални антитела" - лекарствен продукт с международно непатентно наименования Vedolizumab също се забранява за износ.

Според мотивите на Министерството на здравеопазването става дума за социалнозначими хронични заболявания, при които прекъсването на терапията може да доведе до тежки усложнения и повишена нужда от хоспитализации, което допълнително би натоварило здравната система.