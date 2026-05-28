Българите най-често са дарявали за здравни и социални каузи през миналата година

През 2025 г. българите най-често са дарявали пари и предимно за здравни и социални каузи. Това сочи изследване на агенция "Алфа Рисърч" по поръчка на Българския дарителски форум (БДФ), данните от което бяха представени днес. Проучването е направено в периода 12-25 март 2026 г. чрез 1000 интервюта.

Близо 90% от запитаните са посочили, че са дарили пари през изминалата година, което е увеличение в сравнение с 2024 г. На следващо място, с 40,1 на сто са хората, дарявали вещи/предмети/стоки. От запитаните 15,8% са отговорили, че са дарявали труд.

За здравни каузи са дарили 66,7% от анкетираните, а за социални - 46,6%. Отчита се спад в дела на хората, дарили за бедствия и аварии - 13,5 през 2025 г. в сравнение с 28,9% през 2024 г.

Следващата тема, която ангажира българите, е закрилата на животни. Другите каузи, за които най-често даряват хората, са образователни, културни, религиозни, за околната среда, за човешки права и спорт. Отчитат се дарения и за антикорупционни каузи, например за защита при т.нар. SLAPP дела. Даренията за политическа партия също са посочени от част от анкетираните.

Делът на дарителите през 2025 г. спада и е 40%. За сравнение през 2024 г. е бил 48%.

Най-активни в даряването са по-скоро хората на средна възраст и жителите на по-големите градове, с по-добро икономическо състояние, каза управителят на "Алфа Рисърч" Геновева Петрова в отговор на въпрос на БТА. Тя посочи, че жените са по-активни в дарителството от мъжете.

Данните сочат, че дарителите предпочитат да даряват директно на хора в нужда, след това на каузи на гражданска организация, кампания на община/институция и за кампания от компания/фирма.

В проучване на форума се показва как е застъпена темата за дарителството в медиите. Теодора Бакърджиева от БДФ каза, че хората се информират по темата най-вече от телевизията - 42,5% и социалните мрежи - 31,8 на сто. Новинарски сайтове и приятели са следващите източници на информация.

Най-силно хората се повлияват от личната история на пострадал - 54,3%; репортаж с факти и цифри - 30,6%, емоционално видео - 20%; интервю с експерт - 10,8%; банер или снимка с информация - 5,3%. Останалите 20,4% са отговорили, че не могат да преценят.

Здравните и социалните каузи са най-често отразявани в медиите. След тях са тези за образование и развитие на младите хора, околната среда, реакцията при кризи и бедствия и култура.

Хората са най-запознати и съпричастни към случаите на болни деца - 11,9%. На второ място те посочват кампанията "Българската Коледа", на трето - каузи за болни възрастни и на четвърто - инициативата "Капачки за бъдеще".