След 17 години Лили Иванова отново излезе на сцената на зала „Олимпия“ в Париж

Лили Иванова изнесе специален концерт за 24 май в парижката зала „Олимпия“.

Името на примата на българската музика изгря на фасадата на най-старата действаща концертна зала в Париж снощи. Близо 2 хиляди души дойдоха да чуят втория ѝ концерт в „Олимпия“, след като през 2009 година Лили Иванова стана първата българска изпълнителка със самостоятелен концерт в легендарната зала.

Събитието се проведе под патронажа на президента Илияна Йотова. На сцената с Лили Иванова излязоха музикантите от „Ли Оркестра“.

Концертът беше прекъсван на няколко пъти от бурните аплодисменти на публиката, сред която имаше и много българи, пътували специално за събитието.