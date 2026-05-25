След бедствието: Продължава оценката на щетите във Велико Търново

Продължават огледите и оценката на щетите след бедствието във Велико Търново и съседните населени места. Очаква се днес социалното министерство да разясни как ще бъдат обезщетени пострадалите домакинства.

Обстановката в областта постепенно започва да се нормализира. Вчера доброволци, курсанти от Националния военен университет и лишени от свобода от затворите във Велико Търново и Ловеч през целия ден работиха по почистването на улици и къщи от калта.

Очаква се и днес акцията да продължи както в града, така и в най-пострадалите села.