С тир-влекач на бала: Абитуриент от Бургас впечатли съученици и гости

Абитуриент от Бургас избра нестандартен начин да пристигне за своя бал – с тир-влекач, украсен празнично с балони. Младежът е възпитаник на Професионалната гимназия по автотранспорт, а появата му предизвика истинско вълнение сред съученици, родители и гости.

Превозното средство паркира пред входа на училищния двор и бързо се превърна в атракция за десетки снимащи се зрелостници. Нетрадиционният избор на превозно средство се вписа напълно в духа на Професионалната гимназия и предизвика усмивки и аплодисменти.

Тази година Бургас изпраща общо 2398 абитуриенти от 28 средни училища, профилирани и професионални гимназии. Всички балове в морския град се провеждат днес – 24 май. Заради празничната вечер в града има засилено полицейско присъствие по основните маршрути и около местата за събиране и изпращане на зрелостниците.

По-голямата част от абитуриентите ще продължат празника в курорта Слънчев бряг, където ще отбележат една от най-емоционалните вечери в живота си.