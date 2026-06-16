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Нов вид „ходеща" акула е открита край Папуа Нова Гвинея

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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По света
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акула разкъса млад мъж австралия
Снимка: Pixabay
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Учени в Австралия са открили нов, непознат досега вид „ходеща“ акула по време на изследвания край Папуа Нова Гвинея, предаде Синхуа.

Видът, наречен Акула на Дъджън, е открит в плитките води в югоизточната част на Папуа Нова Гвинея. Той носи името на австралийската изследователка Кристин Дъджън от Университета на Съншайн Коуст, която участва в проучванията.

Според университета това е първият нов описан вид от този род от 2013 г. насам. Установено е, че нощният хищник се среща само в ограничен район край югоизточна Папуа Нова Гвинея.

Акулите от този тип се хранят с безгръбначни животни по морското дъно и не са опасни за хората. Те са известни с това, че използват четирите си перки като крайници, с които се придвижват по рифовете при отлив.

Видът е забелязан първоначално при изследвания на застрашен вид еполетова акула. Според водещия автор на изследването Джес Блейкуей новооткритият вид се отличава с характерни бели ивици по кафявото си тяло. Последвалите генетични анализи са потвърдили, че действително става дума за нов вид.

Изследователите предупреждават, че видът има силно ограничен ареал на разпространение, което го прави уязвим към унищожаване на местообитанията, риболовен натиск и климатични промени. Предстоят допълнителни проучвания с цел оценка от Международния съюз за защита на природата (IUCN).

С откритието броят на известните видове „ходещи“ акули в региона достига десет, като пет от тях вече са включени в списъка на застрашените от изчезване видове, уточнява още Синхуа.

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