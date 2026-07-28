МОСВ: Не може да се установи категорично причината за смъртта на китоподобните край Приморско

Не може категорично да бъде установена причината за смъртта на откритите край Приморско мъртви китоподобни бозайници, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Компетентните институции са били уведомени около седмица след откриването на животните, а останките вече са били в напреднал стадий на разлагане, което е направило невъзможно извършването на аутопсии и вземането на биологични проби.

Според експертната оценка по снимков и видеоматериал най-вероятно става дума за муткури (морски свине) – най-малкият вид китоподобен бозайник в Черно море. Най-вероятната научно обоснована хипотеза за смъртта им е едновременно удавяне вследствие на заплитане в рибарски мрежи.

Видът е сред най-честите жертви на т.нар. приулов – случайно заплитане в рибарски мрежи. Поради малките си размери и начина си на живот в крайбрежните води, муткурите са особено уязвими към подобни инциденти.

МОСВ подчертава, че случайният улов на китоподобни бозайници представлява сериозен екологичен проблем, който изисква надеждни данни и ефективно управление. Законът за рибарството и аквакултурите предвижда задължение за деклариране на случаите на приулов, като събирането на тази информация е от

От началото на летния сезон в РИОСВ – Бургас са постъпили 97 сигнала за намерени мъртви китоподобни, а в РИОСВ – Варна – 112. И в двата района се отчита леко увеличение спрямо същия период на 2025 г. По-рано тази година аутопсии на четири муткура, открити край село Езерец, доказаха, че причината за смъртта им е удавяне вследствие на заплитане в рибарски мрежи, припомнят от Екоминистерството.

По случая край Приморско РИОСВ – Бургас ще информира Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за извършване на допълнителни проверки за евентуални нарушения при риболовната дейност в района.

Паралелно с това МОСВ стартира процедура за изготвяне на национален аналитичен инструмент за събиране и анализ на данни за случайния улов на китоподобни бозайници в българските морски води. Анализът ще бъде разработен от Института по океанология към Българската академия на науките и ще подпомогне изпълнението на ангажиментите на страната по европейското природозащитно законодателство. Целта да се повиши събираемостта на обективни и достоверни данни, за да се установи реалният мащаб на разглеждания екологичен проблем.

От министерството призовават граждани, рибари и водолази, които открият бедстващ или мъртъв китоподобен бозайник, незабавно да подадат сигнал до съответната РИОСВ. Навременното уведомяване е от ключово значение за установяване на причините за смъртта.