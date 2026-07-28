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МОСВ: Не може да се установи категорично причината за смъртта на китоподобните край Приморско

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Ще бъде изготвен национален аналитичен инструмент за събиране и анализ на данни за случайния улов

МОСВ: Не може да се установи категорично причината за смъртта на китоподобните край Приморско
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Не може категорично да бъде установена причината за смъртта на откритите край Приморско мъртви китоподобни бозайници, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Компетентните институции са били уведомени около седмица след откриването на животните, а останките вече са били в напреднал стадий на разлагане, което е направило невъзможно извършването на аутопсии и вземането на биологични проби.

Според експертната оценка по снимков и видеоматериал най-вероятно става дума за муткури (морски свине) – най-малкият вид китоподобен бозайник в Черно море. Най-вероятната научно обоснована хипотеза за смъртта им е едновременно удавяне вследствие на заплитане в рибарски мрежи.

Видът е сред най-честите жертви на т.нар. приулов – случайно заплитане в рибарски мрежи. Поради малките си размери и начина си на живот в крайбрежните води, муткурите са особено уязвими към подобни инциденти.

МОСВ подчертава, че случайният улов на китоподобни бозайници представлява сериозен екологичен проблем, който изисква надеждни данни и ефективно управление. Законът за рибарството и аквакултурите предвижда задължение за деклариране на случаите на приулов, като събирането на тази информация е от

От началото на летния сезон в РИОСВ – Бургас са постъпили 97 сигнала за намерени мъртви китоподобни, а в РИОСВ – Варна – 112. И в двата района се отчита леко увеличение спрямо същия период на 2025 г. По-рано тази година аутопсии на четири муткура, открити край село Езерец, доказаха, че причината за смъртта им е удавяне вследствие на заплитане в рибарски мрежи, припомнят от Екоминистерството.

По случая край Приморско РИОСВ – Бургас ще информира Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за извършване на допълнителни проверки за евентуални нарушения при риболовната дейност в района.

Паралелно с това МОСВ стартира процедура за изготвяне на национален аналитичен инструмент за събиране и анализ на данни за случайния улов на китоподобни бозайници в българските морски води. Анализът ще бъде разработен от Института по океанология към Българската академия на науките и ще подпомогне изпълнението на ангажиментите на страната по европейското природозащитно законодателство. Целта да се повиши събираемостта на обективни и достоверни данни, за да се установи реалният мащаб на разглеждания екологичен проблем.

От министерството призовават граждани, рибари и водолази, които открият бедстващ или мъртъв китоподобен бозайник, незабавно да подадат сигнал до съответната РИОСВ. Навременното уведомяване е от ключово значение за установяване на причините за смъртта.

#мъртви китоподобни #Приморско #МОСВ

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