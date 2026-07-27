Падналият бързолет не е загубен: Как да му помогнем?

Лятото е времето, в което небето ни е пълно с бързолети, но това е и периодът, в който най-често хората ги намират паднали. Ако видите паднал бързолет, не го подминавайте. За това призоваха в публикация във Фейсбук от Спасителния център за диви животни към природозащитната организация „Зелени Балкани“, където специалистите се грижат за 32 бързолети.

„Бързолетите гнездят в междублоковите пространства и фугите на панелните блокове. Когато в гнездата стане твърде горещо, малките често скачат или падат преждевременно“, обясняват експертите.

Те предупреждават, че този вид птица не може да излети самостоятелно от земята заради особеностите на анатомията си. Бързолетът има изключително дълги криле и много къси крачета, поясниха от Спасителния център. Оттам обръщат внимание, че дори и да е на земята, това не означава, че птицата е болна или ранена.

Ако видим паднал бързолет, трябва да го приберем на безопасно място на тъмно, например в кашон с дупки, след което да се обадим на специалист, съветват от Спасителния център. Оттам подчертават, че не трябва да хвърляме птицата от голяма височина. Ако е ранена, изтощена или твърде млада, тя ще падне отново, а ударът може да е фатален, обясняват от центъра. Важно е и бързолетът да не бъде хранен с неподходяща храна. Природозащитниците посочиха, че той яде само насекоми и друга храна може да го убие.

Най-успешният начин за спасяване на здравите малки е те да бъдат поставени в гнезда на други бързолети, където дивите родители ги приемат и ги доотглеждат успешно, пишат още от Спасителния център. Оттам посочват, че грижата е денонощна, а храненето става на ръка през броени часове.

Черният бързолет е сред видовете птици, които от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) са изпратили за лечение и възстановяване в Спасителния център за диви животни в Стара Загора през юни. От ведомството напомниха, че всеки, който намери екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжен да уведоми за това най-близката РИОСВ или поделение на Изпълнителната агенция по горите.