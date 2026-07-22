Започва изграждането на 2.3 км велоалея от кв. „Горубляне“ до Панчаревското езеро

Започва изпълнението на нова велоалея, спортни съоръжения и туристически маршрути на територията на район "Панчарево". Ще бъде създадена нова зона за спорт, туризъм и отдих, съобщиха от Столичната община.

Предвижда се изграждане на 2,3-километрова велоалея, която ще свърже кв. „Горубляне“ с Панчаревското езеро. Новото велосипедно трасе ще бъде оборудвано с маркировка, сигнализация, указателни табели и съпътстващи елементи за безопасност и достъпност. То осигурява връзка между градската среда и природните и културно-исторически обекти в района.

Част от проекта е и изграждането на пъмп-трак трасе за активен спорт, както и обособяване на зона за отдих с паркова мебел, енергийно ефективно осветление. Предвидено е и видеонаблюдение и безплатен интернет достъп.

Възможност за планинско колоездене се създава чрез маркиране, обозначаване и картографиране на поклоннически маршрути и велопът. Трасето ще свързва основни духовни средища в района - храма „Св. Димитър“ в с. Панчарево, манастирите „Св. Архангел Михаил“ и „Св. Николай Летни“ и крепостта „Урвич“ в с. Кокаляне.

Проектът се изпълнява от Столична община – район „Панчарево“ в партньорство с Националния исторически музей, храм „Св. Димитър“ – с. Панчарево и спортен клуб „Драг“, които ще окажат експертна подкрепа при изпълнението на дейностите и популяризирането на културно-историческото наследство и възможностите за активен туризъм.

Срокът за изпълнение е до ноември 2027 г., а общата инвестиция възлиза на 2 556 459 евро, осигурени изцяло като безвъзмездна финансова помощ. От тях 1 789 521,58 евро са европейско финансиране, а 766 937,83 евро – национално съфинансиране.

Предстои Столична община да довърши последния участък от бул.“Тодор Каблешков“, където са изградени еднопосочни велоалеи.

Предвижда се двупосочна велосипедна алея с ширина 2,50 м на бул. „Копенхаген“, който предстои да се реализира. Велосипедното трасе ще бъде разположено от северната страна и ще е с дължина 1,3 км.

При изграждането на бул. “Източна тангента“ също са заложени еднопосочни велоалеи. С реконструкцията на “Христо Ботев“ от бул.“Сливница“ до Петте кьошета ще бъде обособена велоалея, която ще се свърже със съществуващата по бул. “Прага“.

Най-мащабният проект за велоинфраструктура е „Зеленият ринг на София“, който ще е 30 км вело и пешеходен пръстен на целия град, свързвайки повече от 30 софийски квартала. Очаква се в края на тази година за започне работа по първата отсечка между гара „Пионер“ и бул. „Шипченски проход“, след приключване на процедурите по придобиване на имоти и избор на изпълнител.

Предвижда се на територията на район „Младост 3“ да бъде изграден нов парк с детски и спортни площадки, както и пъмп - трак зона за велосипеди и ролкови спортове. Очаква се през есента да започнат дейности по реализация на парка.

Важен приоритет за София е развитието „Зелени коридори“ към Витоша. В тази връзка се планират маршрути за пешеходци и велосипедисти, които да свържат града с планината: от НДК през Южния парк до кв. „Бояна“ (по поречието на реките Перловска и Боянска бара) и от Борисовата градина до Витоша (по поречието на р. Драгалевска).