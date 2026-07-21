Револверът, който премиерът Радев получи от Анкара, вече е изложен в Музея на МВР

Револверът, който премиерът Румен Радев получи от Анкара, вече е изложен в Музея на МВР.
Протоколният подарък на министър-председателя, получен по време на срещата 7–8 юли 2026 г. на върха на НАТО в турската столица, е експониран в залата на Музея на МВР и може да бъде видян от посетители.
"Оръжието е уникално с моето име на него и е внесено в страната ни съгласно митническите разпоредбите като са издадени всички разрешителни за внасяне на този пистолет в България. Съгласно Закона за противодействие на корупцията този пистолет не попада в обхвата за деклариране, но съгласно етичен кодекс, такъв тип подаръци трябва да бъдат собственост на ведомството, чийто представител го е получил, в случая Министерския съвет", обясни преди дни Радев.