Револверът, който премиерът Радев получи от Анкара, вече е изложен в Музея на МВР

Револверът, който премиерът Румен Радев получи от Анкара, вече е изложен в Музея на МВР.

Протоколният подарък на министър-председателя, получен по време на срещата 7–8 юли 2026 г. на върха на НАТО в турската столица, е експониран в залата на Музея на МВР и може да бъде видян от посетители.