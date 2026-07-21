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Отварят за посетители галерия "Аполон" в Лувъра - обект на зрелищния обир през октомври

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Лувъра
Снимка: БТА
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Галерията „Аполон“ в Лувъра, която стана обект на зрелищния обир на бижута през октомври миналата година, ще отвори отново врати за посетители в сряда, предаде АФП. Според източник, запознат със случая, в нея обаче няма да има витрини и изложени бижута.

„Галерията на прочутия парижки музей ще отвори в сряда“, посочва източникът пред АФП, потвърждавайки информация на вестник „Паризиен“.

От своя страна френското Министерство на културата каза пред АФП, че министърът Катрин Пегар ще присъства на церемонията по повторното ѝ откриване.

В интервю за „Паризиен“ директорът на Лувъра Кристоф Лерибо посочи, че колекциите и ценните предмети, изложени в галерия „Аполон“, която е затворена от момента на кражбата, са били преместени.

Очаква се залата да възвърне първоначалната си функция от XVII век – на „парадна галерия“.

На 19 октомври 2025 г. крадци проникнаха в галерията и открадна посред бял ден осем скъпоценности на френската корона, които все още не са открити. Откраднатите бижута бяха оценени на 88 милиона евро.

За скъпоценностите, които не са били откраднати, ще бъде създадена „защитена зала“ – трезор без прозорци, на друго място в музея, добави президентът му Кристоф Лерибо.

Обирът в Лувъра предизвика отзвук по целия свят и разкри сериозни пропуски в сигурността на най-посещавания музей в света, който всяка година посреща около 9 милиона души.

Дръзкото деяние стана причина и за криза в самия музей, която доведе до замяната на президента му Лоранс де Кар с Кристоф Лерибо.

Въпросите, свързани със сигурността в Лувъра, са били „изтласкани на заден план“ през последните години, както беше посочено в средата на май от парламентарна комисия по въпросите на сигурността в музеите във Франция.

#обир в Лувъра #лувъра #посетители #галерия

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