ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:47 мин.
Чете се за: 00:30 мин.

За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 03:52 мин.
По света
При слизането, обаче, изпуснали част от плячката си

бързи дръзки
Дързък и изключително професионален обир беше извършен в сърцето на Париж. Крадци проникнаха в Лувъра, взеха задигнаха бижута, принадлежали на френската монархия и успешно избягаха.

Все още не е ясна стойността на откраднатите експонати, но вътрешният министър на Франция заяви, че бижутата са "безценни".

След кражбата посетителите в Лувъра бяха изведени, а музеят остана затворен през целия ден заради "извънредни обстоятелства".

Бързи и дръзки. За по-малко от 7 минути крадците проникнали в Лувъра, откраднали бижутата и успели да се измъкнат.

Престъпна акция, която във Франция определиха като "историческа", а извършителите бяха признати за "изключителни професионалисти".

Лоран Нунес, министър на вътрешните работи на Франция:
Това е голям обир, извършен от екип, който си е написал домашното. Очевидно са опитни и са действали много, много бързо.

Крадците били 3-ма или 4-ма. За начало на операцията избрали неделя сутринта. Влезли в Лувъра в 9,30 часа от страната на Сена, където се провеждат ремонти дейности. Качили се до първия етаж по стълба върху камион, оборудван с товарен асансьор. Безшумно отрязали отвор в прозореца, след като влезли в залата, с ъглошлайф отворили витрините и взели 9 бижута, след което слезли по същия път.

Откраднали са бижута, които са с историческа стойност и са безценни. Тръгнали са със скутери и са изоставили микробуса си.

При слизането, обаче, изпуснали част от плячката си.

Рашида Дати, министър на културата на Франция: До музея е намерено бижу. Вероятно е изпуснато при бягството.

Според полицейски източници, крадците са изпуснали корона на императрица Евгения, която е изработена от 1354 диаманта и 56 изумруда.

Мишена на крадците е била зала "Аполон" - една от емблемите на Лувъра. Там се съхраняват бижутата на френската монархия.

Известният 140-каратов диамант "Регент", обаче, не е бил мишена на крадците. Твърди се, че при обира са взети огърлица, брошка и киара.

Дръзката кражба повдигна въпроса за сигурността в музеите.

Рашида Дати, министър на културата на Франция: Организираната престъпност вече е насочена към предмети на изкуството. Музеите станаха мишени, защото Франция, е страна с огромно историческо наследството.

В средата на юни, Лувърът остана затворен за няколко часа заради стачка на служителите. Те протестираха заради липсата на персонал. Преди 2 години управата на музея е изпратила писмо до властите с настояване да се преразгледат мерките за сигурност.

снимки: БТА

Добре осъзнаваме, че френските музеи са силно уязвими. Но има проект, наречен „Новият ренесанс на Лувъра“. Контролът за достъп до музея не е какъвто беше преди няколко години.

Лувърът е бил мишена на много крадци. Най-известният обир е от 1911-та година, когато италианецът Винченцо Перуджа откраднал "Мона Лиза". Кражбата била разкрита за 2 години.

А днес френски медии изчислиха, че този месец се навършват 100 години от смъртта на Перуджа, което може да е вдъхновило престъпниците.

#безценни бижута #лувъра #обир

