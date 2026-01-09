Швейцарски прокурори разпитаха двамата собственици на опожарения бар в Кран Монтана

Швейцарски прокурори разпитаха двамата собственици на бар в ски курорта Кран Монтана, където пожар на Нова година уби 40 души. Единият от двойката е задържан.

Прокурорите разследват френските собственици по подозрение за престъпления, включително убийство по небрежност.

Паметта на жертвите в Кран Монтана беше почетена на възпоменателна церемония, на която присъстваха и президентите на Франция и Италия Еманюел Макрон и Серджо Матарела. Сред жертвите има много французи и италианци. Средната възраст на загиналите е 19 години.