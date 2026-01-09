БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черният лед - опасен капан за шофьорите
Чете се за: 04:52 мин.
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ТРАГЕДИЯТА В КРАН МОНТАНА

Швейцарски прокурори разпитаха двамата собственици на опожарения бар в Кран Монтана

Емилия Запартова
Чете се за: 00:40 мин.
Траур в Швейцария: Състоя се възпоменателна церемония за жертвите

собствениците бара кран монтана твърдят всичко вътре било нормите
Швейцарски прокурори разпитаха двамата собственици на бар в ски курорта Кран Монтана, където пожар на Нова година уби 40 души. Единият от двойката е задържан.

Прокурорите разследват френските собственици по подозрение за престъпления, включително убийство по небрежност.

Паметта на жертвите в Кран Монтана беше почетена на възпоменателна церемония, на която присъстваха и президентите на Франция и Италия Еманюел Макрон и Серджо Матарела. Сред жертвите има много французи и италианци. Средната възраст на загиналите е 19 години.

