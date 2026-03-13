НА ЖИВО: В парламента изслушват служебни министри за натиск върху разследването по случая "Петрохан"

В Народното събрание започна изслушването на служебния заместник-министър-председател и министър на правосъдието Андрей Янкулов и на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Темата е нови данни за оказване на натиск върху разследващите екипи по случая с убийствата в бившата хижа "Петрохан" и откритите още три тела край връх Околчица.

Обсъжда се също и оказването на натиск върху институционалния контакт между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи във връзка с разследването.