Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток?

Съединените щати временно облекчиха санкциите срещу руския петрол и петролни продукти с мотива, че това ще намали негативния икономически ефект от войната в Близкия изток. Мярката важи за следващите 30 дни и се отнася само за натоварения вече на танкери петрол. Цената на петрола леко падна, но засега няма значителен ефект от облекчаването на санкциите. Европейски лидери определиха решението на Вашингтон като грешно. Превръща ли се Русия в големия печеливш от войната с Иран?

С облекчаването на санкциите Русия може да продаде между 100 и 124 милиона барела - поне такова количество се предполага, че е натоварено на танкери.

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: "За да увеличи съществуващите доставки, министерството на финансите предоставя временно разрешение, което позволява на държавите да купуват руски петрол, който в момента е блокиран в морето."

Очаква се най-големите клиенти да бъдат Индия, Китай и Турция. Още преди няколко дни Вашингтон разреши на индийски компании да купуват руски петрол в продължение на 30 дни. Според Вашингтон облекчаването на санкциите няма да осигури значителни финансови изгоди за руското правителство.

Проучване на Скай нюз обаче показва, че ползи за Москва ще има. Заради блокирането на Ормузкия проток, цената на руския петрол сорт "Уралс" вече е скочила със 17 процента, а износът на руски петрол се е увеличил с 24 на сто.

През февруари екип на телевизията засича в Северно море край Дувър танкер от сенчестия флот на Русия с капацитет от близо 750 хиляди барела петрол. Товарът тогава е струвал 40 милиона долара. Девет дни след началото на войната в Близкия изток стойността му се вдига до 75 милиона долара.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Виждаме опит от страна на Съединените щати за стабилизиране на енергийните пазари. И в това отношение интересите ни съвпадат. Подобни действия до известна степен ще допринесат за стабилизирането на пазара, защото без руски петрол стабилизирането на пазара е невъзможно."

Съединените щати взеха решението за облекчаване на санкциите срещу руския петрол ден след срещата във Флорида между руския пратеник Кирил Дмитриев и специалните пратеници на Белия дом - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Руски медии съобщават, че по време на разговорите икономическите отношения между Москва и Вашингтон са изместили темата за войната в Украйна.

Михайло Самус, директор на Мрежа за геополотически изследвания: "Облекчаване на санкциите срещу Русия е добавяне на масло в огъня на руско-украинската война. Това по никакъв начин няма да помогне за понижаване на цените... Войната срещу Иран спаси Путин от необходимостта да вземе трудни решения. Сега краят на войната се отлага с няколко години. Ако петролът достигне 200 долара, тогава очевидно Русия ще може да продължи да воюва."

За Европейския съюз енергийните санкции са едно от най-ефективните оръжия срещу Москва. От началото на войната в Украйна вносът на руски петрол и газ към европейските страни е намалял с близо 90 процента.

Паула Пиньо, говорител на ЕК: "Русия печели по 150 милиона долара на ден допълнително от продажбата на петрол от началото на конфликта в Близкия изток. Вероятно тя е най-големият печеливш. Русия не трябва в никакъв случай да се възползва от войната в Иран."

Според председателя на Европейския съвет Антониу Коща решението на Вашингтон за облекчаване на санкциите е "обезпокояващо и застрашава европейската сигурност".