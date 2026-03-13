БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Заради скока на горивата: САЩ позволиха за месец търговия с руски суров петрол и нефтопродукти

Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Запази

Според Кирил Дмитриев все повече държави ще започнатг да купуват руски петрол

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

САЩ издадоха лиценз, който позволява търговия с руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на танкери. Целта е да се намали негативният икономически ефект от бойните действия в Близкия изток, станали причина за резкия скок на цените на горивата, твърди Вашингтон.

Според Москва това е доказателство, че световният енергиен пазар не може без руското черно злато. Мярката е временна, но ще има ли дългосрочни последствия и какви ще бъдат те - отговорът в следващите минути.

Разрешение за доставка и продажба на суров петрол и петролни продукти с произход от Руската федерация, натоварени на плавателни съдове, считано от 12 март 2026 г. Това е името на лиценз номер 134, публикуван на сайта на министерството на финансите на САЩ. Документът ще действа до 11 април, и дава възможност за търговия с петролни продукти, произведени от санкциoнирани по-рано руски активи. Това реално означава частична отмяна на санкциите срещу Русия. Според министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, временната мярка ще помогне за стабилизирането на цените на петрола и горивата в световен мащаб.

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: "За да увеличи съществуващите доставки, министерството на финансите предоставя временно разрешение, което позволява на държавите да купуват руски петрол, който в момента е блокиран в морето. Тази тясно фокусирана, краткосрочна мярка се прилага само за петрол, който вече е в транзит, и няма да осигури значителна финансова полза за руското правителство, което получава по-голямата част от приходите от енергоресурси от данъци, с които се облагат добивните компании."

Реакцията на Москва не закъсня - според специалния пратеник Кирил Дмитриев, все повече държави ще започнат да купуват руски петрол. Той добави, че решението на Вашингтон е признание, че без руски петрол, световният пазар на енергийни ресурси не може да бъде стабилен.

Кирил Дмитриев, специален пратеник на Русия: "Руската енергия е незаменима за облекчаване на най-голямата енергийна криза в света. Бюрократите от ЕС скоро ще бъдат принудени да признаят тази реалност, да признаят стратегическите си грешки и да ги изкупят."

Решението на финансовото министерство идва седмица след като Вашингтон разреши на Индия да купува руски петрол заради ескалацията в Близкия изток. Мярката е за срок от 30 дни. Частичната и временна отмяна на търговията с руски петрол идва и след като Вашингтон обяви, че освобождава над 170 млн. барела нефт от резерва си, а ден по-рано Международната агенция по енергетика обяви освобождаването на 400 милиона барела черно злато от стратегическите резерви. Великобритания няма да отменя санкциите срещу Русия, заяви представител на правителството.

#временен лиценз #руски петрол #САЩ #търговия

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ