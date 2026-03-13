БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
ЗАПАЗЕНИ

Министърът на земеделието Иван Христанов внесе сигнал до прокуратурата за злоупотреби с обществена поръчка

Служебният министър на земеделието Иван Христанов внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба със средства от обществена поръчка за т.наречените инсенератори. По думите му огромен брой животни са унищожавани фиктивно, като с това е ощетяван държавният бюджет с милиони.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Отново наблюдаваме огромни злоупотреби, тотално безконтролно поведение от страна на държавата спрямо разходване на огромен обществен ресурс. Една обществена поръчка, която е трябвало да трае 3 години и за тези 3 години да бъде усвоен от правилните хора някъде около 45 милиона лева ресурс. Още на 19-тия месец тези 45 милиона са приключили. Реално дори 46 милиона вече са похарчени и се очаква до края на тази поръчка да бъдат похарчени поне още толкова. Получаваме и още данни от колегите от Българска агенция за безопасност на храните за обществените поръчки. Масивите, които получихме снощи показват, че разминаванията, които констатирахме 2022 година, огромен брой уж унищожени животни никога не са били унищожавани и всъщност както Агенцията, така и конкретни оператори са се превръщали в печатници за протоколи, които след това са осребрявани с изключително щедри чекове."

