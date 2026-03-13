Володимир Зеленски пристигна на посещение в Париж

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Париж. Това съобщи говорителят на украинския държавен глава.



По време на 12-то си посещение във Франция, Зеленски ще разговаря с президента Еманюел Макрон. Двамата ще обсъдят текущата ситуацията и възможностите за увеличаване на способностите на Украйна да се защитава и за оказване на по-голям натиск върху Русия.

Макрон приема Зеленски, за да демонстрира, че войната в Близкия изток "няма да отклони" вниманието от Украйна и че Русия "греши", ако си мисли, че може да се възползва от тази геополитическа обстановка, заявиха от Елисейския дворец. След Франция, Зеленски ще посети Испания.



