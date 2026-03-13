БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

В магазините вероятно ще има и новозеландско, македонско и румънско агнешко месо

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Цена на агнешкото от 14 - 16 евро прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев в "Денят започва". Във фермите месото ще върви в порядъка между 5 и 7 евро на килограм живо тегло, каза още Караколев.

Само през миналата година в България са били ефтаназирани около 25 000 животни, което е довело до това, че 20 000 семейства няма да могат да сложат агнешко на трапезата си, допълни Симеон Караколев.

Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация: "Тези 25 000 животни няма да бъдат компенсирани от производство, ще бъдат компенсирани от внос. И това е резултата за мен от погрешното действие на държавата. И всъщност коректно казаното е, може да не сложат българско агнешко на масата, може да сложат внос, но ако имат средствата да си го позволят."

Ще наблюдаваме новозеландско, вероятно, дълбоко замразено и после размразено месо, обясни Караколев. Освен от Нова Зеландия, ще имаме, вероятно, месо от Македония и месо от Румъния, допълни той.

Според Симеон Караколев в България остава проблемът с прекалено големия брой регулации, с които се сблъскват фермерите, както и големия брой организации в сектора.

Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация: "Ако имаше закон, който както в останалите държави, който този закон казва, ти, за да се наредиш на тази маса, трябва да представляваш примерно минимум 25% от съответните фермерите в съответния сектор. И тогава ти можеш да седнеш на тази маса и да участваш в националните политики."

Вижте още във видеото

#Симеон Караколев #агнешко месо #цена #внос #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
2
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България, трябва да издават лични документи според половата идентичност
3
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България,...
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
4
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
5
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
6
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Общество

Кметове на общини в Кюстендилско с мерки срещу безстопанствените животни по пътищата
Кметове на общини в Кюстендилско с мерки срещу безстопанствените животни по пътищата
Има ли опити за презапасяване с горива заради очакваното повишение на цените? Има ли опити за презапасяване с горива заради очакваното повишение на цените?
Чете се за: 02:22 мин.
Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите горива Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите горива
Чете се за: 01:00 мин.
Тръгват ли нагоре цените на шофьорските курсове? Тръгват ли нагоре цените на шофьорските курсове?
Чете се за: 02:47 мин.
"София филм фест" на 30: С „Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи беше открито юбилейното издание на кинофестивала "София филм фест" на 30: С „Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи беше открито юбилейното издание на кинофестивала
Чете се за: 01:17 мин.
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
18234
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите горива
Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Чете се за: 01:10 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета НА ЖИВО: Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Депутатите решават дали Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Извънредно заседание на енергийната комисия заради парите по Плана...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Чете се за: 00:42 мин.
По света
БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ