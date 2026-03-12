"София филм фест" на 30. Най-големият български кинофестивал започва тази вечер специалното си издание. Над 150 филма са включени в селекцията, със силно българско участие. Наградата на София за принос в киноизкуството тази вечер се връчва на големия български оператор Емил Христов.

С прожекция на „Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи тази вечер се открива юбилейното издание на "София филм фест". Конофестивалът ще продължи до 31 март.

Стефан Китанов-директор на "София филм фест": "Фестивалът непрекъснато се развива. Непрекъснато поема от променящия се свят наоколо. Ние се адаптираме, стараем се да бъдем гъвкави, да бъдем атрактивни, да бъдем модерни, да бъдем усмихнати, да бъдем позитивни, да обединяваме. Енергията, отново ще кажа, енергията на този фестивал е нещо, което го има на много малко фестивали, а за мен лично, само в София, има такава изключително позитивна енергия."

