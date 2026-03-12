БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради...
Чете се за: 02:45 мин.
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"София филм фест" на 30: С „Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи беше открито юбилейното издание на кинофестивала

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

"София филм фест" на 30. Най-големият български кинофестивал започва тази вечер специалното си издание. Над 150 филма са включени в селекцията, със силно българско участие. Наградата на София за принос в киноизкуството тази вечер се връчва на големия български оператор Емил Христов.

С прожекция на „Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи тази вечер се открива юбилейното издание на "София филм фест". Конофестивалът ще продължи до 31 март.

Стефан Китанов-директор на "София филм фест": "Фестивалът непрекъснато се развива. Непрекъснато поема от променящия се свят наоколо. Ние се адаптираме, стараем се да бъдем гъвкави, да бъдем атрактивни, да бъдем модерни, да бъдем усмихнати, да бъдем позитивни, да обединяваме. Енергията, отново ще кажа, енергията на този фестивал е нещо, което го има на много малко фестивали, а за мен лично, само в София, има такава изключително позитивна енергия."

Вижте прякото включване на Галя Крайчовска

#30-годишен юбилей #"София Филм Фест"

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
3
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
4
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
5
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
6
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Култура

"200 мига от реалността" – изложба на Михаил Заимов
"200 мига от реалността" – изложба на Михаил Заимов
В София могат да бъдат видяни непоказвани творби на Кристо и Жан-Клод В София могат да бъдат видяни непоказвани творби на Кристо и Жан-Клод
Чете се за: 01:12 мин.
Италия е платила 30 млн. евро за портрет на Караваджо Италия е платила 30 млн. евро за портрет на Караваджо
Чете се за: 02:32 мин.
Съдбата на старинните сгради в Пловдив – къщи-паметници на културата се рушат Съдбата на старинните сгради в Пловдив – къщи-паметници на културата се рушат
Чете се за: 04:12 мин.
Световноизвестното сопрано Джесика Прат с пет сцени на полудяването на сцената на Софийската опера Световноизвестното сопрано Джесика Прат с пет сцени на полудяването на сцената на Софийската опера
Чете се за: 02:12 мин.
Режисьорът Питър Джаксън ще получи почетна "Златна палма" в КАН Режисьорът Питър Джаксън ще получи почетна "Златна палма" в КАН
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на цените на горивата?
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата 30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Ройтерс: Иранската армия е започнала да минира Ормузкия проток
Чете се за: 05:17 мин.
По света
БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ