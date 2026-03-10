БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В София могат да бъдат видяни непоказвани творби на Кристо и Жан-Клод

У нас
Непоказвани произведения на Кристо и Жан-Клод вече са изложени пред българската публика. Галерия Vivacom Art Hall Oborishte представя ключови проекти на световноизвестните художници.

Изложбата надниква в историята на уникалните им начинания, от авторските емоции, кодирани в изображенията, до мащабните проекти в градска среда. Специална 3D мапинг стена показва емблематични моменти от работата на прочутия тандем. Селекцията разкрива сюжети от "Опаковането на Триумфалната арка" в Париж, "Портите" в Ню Йорк, "Чадърите" в САЩ и Япония. Всички произведения са ръчно подписани от самия Кристо. В рамките на изложбата ще има и лекция, посветена на съвместното творчество на прочутия тандем.

Деница Гергова, арт директор: "Тъй като в тази изложба галерията колаборира с членове на семейството на Кристо от България, така че има много произведения, които са лични подаръци на артиста към негови близки и може би някои не са и показвани до момента."

#Жан Клод #непоказвани творби #Кристо #изложба

