В София могат да бъдат видяни непоказвани творби на Кристо и Жан-Клод

Непоказвани произведения на Кристо и Жан-Клод вече са изложени пред българската публика. Галерия Vivacom Art Hall Oborishte представя ключови проекти на световноизвестните художници.

Изложбата надниква в историята на уникалните им начинания, от авторските емоции, кодирани в изображенията, до мащабните проекти в градска среда. Специална 3D мапинг стена показва емблематични моменти от работата на прочутия тандем. Селекцията разкрива сюжети от "Опаковането на Триумфалната арка" в Париж, "Портите" в Ню Йорк, "Чадърите" в САЩ и Япония. Всички произведения са ръчно подписани от самия Кристо. В рамките на изложбата ще има и лекция, посветена на съвместното творчество на прочутия тандем.