Балканска промоция: Румънци и гърци зареждат колите си с по-евтин бензин и дизел у нас

България се превърна в предпочитана дестинация за купуване на гориво след разклащането на световните пазари на петрол заради напрежението в Близкия изток. Румънци и гърци преминават границата, за да заредят автомобилите си с по-евтин бензин и дизел в Русе и на Кулата.

Въпреки поскъпването на горивата у нас през последните дни - за съседите от Гърция и Румъния цените изглеждат като балканска промоция. В района на Кулата на разстояние от километър има пет бензиностанции, на които от сутринта се извиват опашки от коли с гръцка регистрация. Шофьорите пълнят резервоарите догоре, плащат и се прибират обратно. Така спестяват минимум 20 евро.

- По-евтино е тук. В Гърция дизелът е 1,40 евро, бензинът стана 1,80 евро. - Около 35 евроцента е разликата.

Сходна е ситуацията и на север с тази разлика, че румънците комбинират зареждането на гориво с пазаруване на стоки в Русе.

Стефания: "В Румъния горивата са много скъпи, в България литърът е по-евтин с 40 евроцента. Хората, които живеят в Гюргево и района, идват до Русе и купуват дизел или бензин, защото е по-евтин. Освен гориво, идвам да си купя и цигари от вас. Това е тъжната истина."

Ромео: "Цената на горивата е много добра в България, в Румъния е твърде скъпо. При нас дизелът е 2 евро за литър, а в България е около 1,50 евро. Бензинът също е 2 евро. В Румъния цената на всичко е по-висока."

Затова румънците пренебрегват таксата от близо 6 евро за преминаване на Дунав мост в двете посоки. Продължителното чакане заради ремонта на съоръжението също не е в състояние да ги откаже да дойдат у нас, за да спестят поне от разходите си за гориво.