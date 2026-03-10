Ограничават движението в тунел "Железница" на 11 и 12 март

От 8.00 часа на 11 март до 8.00 часа на 12 март движението в тунел "Железница“ на АМ "Струма“ ще бъде ограничено за тестване и профилактика на системата за управление на тунела /SCADA/.

Според инструкциите за поддържане на съоръжението, такива тестове се правят два пъти в годината, информират от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По време на дейностите трафикът в двете посоки ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата. Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват при пътен възел "Благоевград Юг“ на АМ "Струма“, а автомобилите, които се движат към София, ще се пренасочват по първокласния път при пътната връзка на 104-и км на магистралата.

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция.