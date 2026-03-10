БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорно саниране: Зазидаха външни тела на климатици в блок в Бургас

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Жители на блок в Бургас сигнализираха за спорно изпълнение на саниране по програмата за безплатно обновяване на жилищните сгради. Хората се оплакаха, че външните тела на климатиците им са били буквално вградени в новата изолация.

Част от жителите на блок 12 в квартал "Меден рудник" останали учудени, след като видели, че външните тела на климатиците им са били зазидани в новоизграждащата се изолация.

Нина Борисова, жител на блока: "Просто залепиха стиропора около климатика. Много близко. Той не може да работи така. Аз още като се прибрах и като погледнах през прозореца, викам това е невъзможно да го пусна, как ще го пусна, знам ли какво ще стане."

Светла Ангелова, жител на блока: "Просто нямам думи. Решили са, че не са им необходими техници, майстори за климатици явно и бързат да приключат. На бързичко да ни оправят."

Били поставени и бележки по входовете - хората да не пускат климатиците до второ нареждане. Последвали жалби. От вчера на входовете има друг надпис – че ще се извършва демонтаж на климатици. Ръководителят на обекта има свое обяснение за ситуацията.

Орхан, технически ръководител на обекта: "Това беше в процес на работа. Сега, където е санирано, където е готово всичко, някакви проблеми да се виждат там? БНТ: Въпросът е защо не са били махнати преди да започне санирането? – Просто нямах монтажници на климатици в момента, тогава, и просто така трябваше да действаме. Все пак трябва да се работи."

В писмена позиция от Община Бургас обясниха, че климатичните тела не са били свалени, заради липса на достъп до част от жилищата. На следващия ден достъп е бил осигурен, климатиците са изместени, а работата по фасадата е продължила. Коментират и че блокът ще бъде завършен в края на месец май, а до тогава надзорът гарантира за крайното качество на извършената работа. Днес на място екипът ни видя, че вече няма зазидани климатици, но следите от спорната ситуация все още личат.

#Бургас #"Меден рудник" #климатици

