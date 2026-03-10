БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
горящ автобус блокира движението стара загора казанлък снимки
Слушай новината

Инцидент с горящ автобус затвори временно движението по главния път между Стара Загора и Казанлък тази сутрин. Сигналът за произшествието е подаден в 8:54 часа.

По първоначални данни, автобусът е собственост на Тракийския университет и е пътувал в посока към Казанлък, като се е запалил между мъглижките села Ягода и Тулово.

Шофьорът е реагирал изключително бързо, след като усетил мирис на изгоряло в купето. Той е успял своевременно да отбие превозното средство встрани от пътното платно, което е позволило на всички пътници да слязат невредими.

На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната, които са поели гасенето на огъня. Към момента няма данни за пострадали хора, като щетите са само материални.

Движението в участъка остава спряно до пълното обезопасяване на трасето и приключване на работата на огнеборците. Пътна полиция регулира трафика и съветва шофьорите да използват обходни маршрути.

Снимки: Иван Янев

#затворен за движение път #Стара Загора и Казанлък #запален #автобус #горящ автобус

Последвайте ни

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
2
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
4
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
5
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
6
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
4
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Регионални

Блокади в Русе заради протест на транспортните работници
Блокади в Русе заради протест на транспортните работници
Жителите на петричкото село Старчево против изсичането на гора и изграждането на фотоволтаичен парк Жителите на петричкото село Старчево против изсичането на гора и изграждането на фотоволтаичен парк
Чете се за: 03:47 мин.
Избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес до 4 април Избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес до 4 април
Чете се за: 01:15 мин.
Русе има двама нови заместник областни управители Русе има двама нови заместник областни управители
Чете се за: 02:02 мин.
Недостъпни подлези: Асансьори и платформи за хора с увреждания не работят във Варна Недостъпни подлези: Асансьори и платформи за хора с увреждания не работят във Варна
Чете се за: 02:25 мин.
Шофьор на камион бе нападнат след катастрофа в Разградско Шофьор на камион бе нападнат след катастрофа в Разградско
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ)
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Блокади в Русе заради протест на транспортните работници Блокади в Русе заради протест на транспортните работници
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Пламен Димитров, КНСБ: Има възможност за увеличение на заплатите на протестиращите Пламен Димитров, КНСБ: Има възможност за увеличение на заплатите на протестиращите
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата? "Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Код "Китай": Как се преминава безопасно през Ормузкия...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ