БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Русе има двама нови заместник областни управители

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
русе двама заместник областни управители
Снимка: БТА
Слушай новината

Областният управител на Русе Орлин Пенков ще има двама заместници. Това са Десислава Бенкова и Бранимир Стефанов. Те са назначени от служебния министър-председател Андрей Гюров, като встъпването им в длъжност се предвижда да се случи този четвъртък. Десислава Бенкова е завършила „Право“ в Русенския университети и „Финанси“ във Великотърновския университет. Има богат опит в частния и обществения сектор. От март 2020 година до момента е била юрисконсулт в „Оргахим“ и „Оргахим Резинс“. Активно се е занимавала и с правно консултиране, като в периода 2013 – 2017 година е работила в Община Русе. Там тя се е занимавала предимно с изпълнението на различни програми и проекти. Била е и лектор по приложимото европейско и национално законодателство във връзка с процеса по кандидатстване, управление и отчитане на различни европейски проекти. Активното се е занимавала с менторство на студенти в Русенския университет, като е обучавала младите си колеги по обществени поръчки.

Бранимир Стефанов е бакалавър по европеистика и магистър по маркетинг и право от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Завършил е и следдипломна квалификация в УНСС по корпоративно нормативно съответствие. Има богат опит в частния сектор, като от средата на 2021 година до сега е бил ръководител на отдел в „Експрес сервиз“ ООД. Говори отлично английски език и ползва още нидерландски и немски. Два пъти е бил член на Районната избирателна комисия в Русе от квотата на „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Досегашният заместник областен управител Георги Георгиев бе освободен от длъжност днес. Припомняме, че той встъпи в длъжност от началото на август 2023 г.

#Русе #областни управители

Последвайте ни

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
4
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
5
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
6
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
6
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...

Още от: Регионални

Шофьор на камион бе нападнат след катастрофа в Разградско
Шофьор на камион бе нападнат след катастрофа в Разградско
Кола излетя от пътя и “кацна” на мантинела край Арбанаси Кола излетя от пътя и “кацна” на мантинела край Арбанаси
Чете се за: 00:30 мин.
Протест на транспортни служители блокираха едно от платната на Аспаруховия мост във Варна Протест на транспортни служители блокираха едно от платната на Аспаруховия мост във Варна
Чете се за: 02:22 мин.
"Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест "Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест
Чете се за: 04:27 мин.
Съдбата на старинните сгради в Пловдив – къщи-паметници на културата се рушат Съдбата на старинните сгради в Пловдив – къщи-паметници на културата се рушат
Чете се за: 04:12 мин.
Обучени кучета помагат на граничните полицаи – как Пирин откри близо 46 кг марихуана на ГКПП "Капитан Андреево"? Обучени кучета помагат на граничните полицаи – как Пирин откри близо 46 кг марихуана на ГКПП "Капитан Андреево"?
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика? Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в...
Чете се за: 03:35 мин.
Общество
ООН предупреди за екологични последици от войната в Близкия изток
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ