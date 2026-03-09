Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българската сноубордистка претърпя тежка хирургична интервенция след инцидента в Шпиндлерув Млин

Снимка: БТА
Слушай новината

Операцията на най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова в болница в Грац (Австрия) е продължила повече от шест часа и е приключила около 15:00 часа местно време, съобщиха от Българската федерация по ски.

Според информацията хирургичният екип е извършил сложна интервенция заради тежката травма на състезателката. Най-много време е отнела реставрацията на раздробената бедрена кост, като по време на операцията е бил фиксиран и тазът, а външните фиксатори, които до момента са стабилизирали таза и бедрото, са били премахнати.

От ски федерацията уточняват, че по думите на главния хирург операцията е преминала много добре. Предстои и допълнителна хирургична интервенция в областта на рамото, която ще бъде извършена по-късно тази седмица от друг специалист.

"Всички се молим Малена да се възстанови бързо и скоро да се върне на пистата такава, каквато я познаваме“, добавиха от Българската федерация по ски.

Малена Замфирова пострада тежко при инцидент на пистата в Шпиндлерув Млин (Чехия) през миналата седмица, където се подготвяше за пореден кръг от Световната купа в алпийския сноуборд.

По време на състезанието и след него българката получи широка подкрепа от останалите участници в паралелния слалом, които изразиха съпричастност към нейното възстановяване.

Свързани статии:

