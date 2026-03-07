Световният елит при жените показа изключителна солидарност и подкрепа към Малена Замфирова по време на старта в Шпиндлерув Млин

След тежкия инцидент с българската сноубордистка Малена Замфирова в чешкия курорт Шпиндлерув Млин на 4 март 2026 г., световният елит демонстрира изключителна солидарност и подкрепа.

По време на старта от Световната купа, много от състезателките се спуснаха с нарисувани две черни черти на лицата си - запазената марка на 16-годишната българка.

"Ride for Malena" е слогънът в днешната надпревара, с което участничките в паралелния слалом изразиха подкрепата си към нашето момиче.

Инцидентът, причинен от турист на пистата, предизвика вълна от гняв и призиви за по-строга безопасност в зимните курорти.

В момента Малена Замфирова е в стабилно състояние и в понеделник ще претърпи операция в Грац, Австрия.