БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В цялата страна почетоха загиналите полицаи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Снимка: БТА
Слушай новината

В цялата страна беше отдадена почит на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг – във Варна, Сливен, Елхово и Велико Търново.

Районните полицейски управления в страната започнаха работа с едноминутно мълчание и включени полицейски светлини в памет на колегите си.

В Бургас поклонението включва минута мълчание, поднасяне на венци и цветя и заупокойна молитва. Церемонията се проведе пред паметника на двамата бургаски полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които загинаха през август 2022 година.

Илиев и Градев загубиха живота си, след като патрулният им автомобил беше ударен фатално при опит да спрат автобус с нелегални мигранти.

С днешното поклонение Бургас отново си спомни за двамата служители на реда, чиито имена остават символ на дълга, саможертвата и цената на службата в името на обществото.

Ани Илиева, майка на загиналия Йордан Илиев: „Това е голяма загуба. Нито може да се преживее, нито да се превъзмогне…“.

Панайот Градев, баща на загиналия Атанас Градев: „Голяма мъка. Делата все още не са свършили. Стана 7-8 месеца, откакто е произнесена присъдата и още мотивите не са дадени на Апелативния съд, на съдията“.

Калоян Калоянов, зам.-министър на вътрешните работи: „Отгадаваме почит на хората, които не са се върнали от служба. Хората, които са поставили сигурността на обществото пред своята лична безопасност и на хората, които са платили най-високата цена в името на закона“.

#почит #загинали полицаи #международен ден #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
2
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея...
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
3
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
4
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души...
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил
5
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
6
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Общество

МВР отбелязва Международния ден в памет на загиналите полицейски служители
МВР отбелязва Международния ден в памет на загиналите полицейски служители
КТ "Подкрепа" иска президентът да наложи вето на измененията в Кодекса за социалното осигуряване КТ "Подкрепа" иска президентът да наложи вето на измененията в Кодекса за социалното осигуряване
Чете се за: 04:00 мин.
"Заплатите ни са обидно ниски": Музикалните състави на БНР спират концертите в знак на протест "Заплатите ни са обидно ниски": Музикалните състави на БНР спират концертите в знак на протест
Чете се за: 04:00 мин.
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток? Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
5573
Чете се за: 02:22 мин.
Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея
Чете се за: 01:15 мин.
Националният авиопревозвач евакуира утре с чартърен полет блокирани българи в Дубай Националният авиопревозвач евакуира утре с чартърен полет блокирани българи в Дубай
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Възобновяват полетите от Дубай
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Втора седмица на конфликта: Белият дом очаква да постигне целите си за 4-6 седмици Втора седмица на конфликта: Белият дом очаква да постигне целите си за 4-6 седмици
Чете се за: 01:40 мин.
Близък изток
Президентът на Иран: Преустановяваме ударите по съседните страни, ако и те не извършват атаки срещу Иран Президентът на Иран: Преустановяваме ударите по съседните страни, ако и те не извършват атаки срещу Иран
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в София Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в София
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
Чете се за: 00:47 мин.
Близък изток
В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преди 8 март: Поскъпват цветята в Русенско
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ