В цялата страна почетоха загиналите полицаи

В цялата страна беше отдадена почит на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг – във Варна, Сливен, Елхово и Велико Търново.
Районните полицейски управления в страната започнаха работа с едноминутно мълчание и включени полицейски светлини в памет на колегите си.
В Бургас поклонението включва минута мълчание, поднасяне на венци и цветя и заупокойна молитва. Церемонията се проведе пред паметника на двамата бургаски полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които загинаха през август 2022 година.
Илиев и Градев загубиха живота си, след като патрулният им автомобил беше ударен фатално при опит да спрат автобус с нелегални мигранти.
С днешното поклонение Бургас отново си спомни за двамата служители на реда, чиито имена остават символ на дълга, саможертвата и цената на службата в името на обществото.
Ани Илиева, майка на загиналия Йордан Илиев: „Това е голяма загуба. Нито може да се преживее, нито да се превъзмогне…“.
Панайот Градев, баща на загиналия Атанас Градев: „Голяма мъка. Делата все още не са свършили. Стана 7-8 месеца, откакто е произнесена присъдата и още мотивите не са дадени на Апелативния съд, на съдията“.
Калоян Калоянов, зам.-министър на вътрешните работи: „Отгадаваме почит на хората, които не са се върнали от служба. Хората, които са поставили сигурността на обществото пред своята лична безопасност и на хората, които са платили най-високата цена в името на закона“.