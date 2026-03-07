В цялата страна почетоха загиналите полицаи

В цялата страна беше отдадена почит на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг – във Варна, Сливен, Елхово и Велико Търново.

Районните полицейски управления в страната започнаха работа с едноминутно мълчание и включени полицейски светлини в памет на колегите си.

В Бургас поклонението включва минута мълчание, поднасяне на венци и цветя и заупокойна молитва. Церемонията се проведе пред паметника на двамата бургаски полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които загинаха през август 2022 година.

Илиев и Градев загубиха живота си, след като патрулният им автомобил беше ударен фатално при опит да спрат автобус с нелегални мигранти.

С днешното поклонение Бургас отново си спомни за двамата служители на реда, чиито имена остават символ на дълга, саможертвата и цената на службата в името на обществото.