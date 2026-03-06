БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

КТ "Подкрепа" иска президентът да наложи вето на измененията в Кодекса за социалното осигуряване

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

КТ "Подкрепа" иска президентът да наложи вето на одобрените вчера в Народното събрание изменения в Кодекса за социалното осигуряване. Според тях те са в ущърб на осигурените лица и няма да доведат до ръст в т.нар. втора пенсия. От сектора обаче контрират, че реформата се отлага от дълго време, а те са доказали, че управляват отговорно средствата.

Със законодателни промени в пенсионната система се въвеждат подфондове – динамичен, балансиран и консервативен, които ще се избират от всяко осигурено лице. Ако такъв избор не бъде направен, той ще се случва служебно по възраст. Очаква се удвояване на коефициента на заместване.

От следващата година Гергана би била служебно разпределена в динамичен подфонд, но не мисли отсега за първата си пенсия.

Гергана: "Много неща може да се променят – цените, заплатите и много зависи на какъв доход ще се осигурявам дотогава средно."

Синдикатът пита защо без приета пътна карта се гласуват промени в Кодекса за социално осигуряване и призовава президента да наложи вето. Според дружествата обаче реформата е закъсняла, а отлагането носи загубени ползи за осигурените.

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ “Подкрепа”: "Сега ще разчитаме на президента да наложи вето, ако счете, че трябва да налага вето. Ако не наложи вето – всеки сам ще си прецени дали да остава в частен пенсионен фонд, дали да се премести в ДОО и как да процедира с парите си. Ще дам пример със закона за бюджета – няма да приемем бюджет, защото не знаем какво ще се разберем и сме в оставка – и правителството, и НС. В същото време по отношение на пенсионната реформа те не са в оставка."

Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: "Ние всички осигурени лица сме инвестирали в голям пенсионен фонд, където няма значение на каква възраст сме – имаме един инвестиционен хоризонт. Това е голям негатив."

Сред критиките на КТ "Подкрепа" е отпадането на техническия лихвен процент.

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ “Подкрепа”: Отпусната ви е пенсия – този технически лихвен процент ви казва, че вашата пенсия ще нараства с даден процент, подобно на швейцарското правило в НОИ. Сега изчезва. Вие имате натрупани пари по партидата си. В един момент инфлацията става висока и те казват: вие имате толкова пари, не може да ви актуализираме.

От Комисията за финансов надзор посочват, че техническият лихвен процент се определя на база консервативни бъдещи допускания при определяне на първоначалния ѝ размер, а не за актуализацията ѝ. При действащия режим се допуска намаляване на пенсията при неблагоприятни пазарни условия. С промените се гарантира първоначалният размер, определен въз основа на натрупванията по партидата, и той не може да бъде намаляван, а само увеличаван.

Според синдиката размерът на таксите, които дружествата събират, е необосновано висок, но от Асоциацията на пенсионните дружества обясняват, че те ще намаляват всяка година.

От следващата година всяко осигурено лице ще може веднъж годишно да прави промени както в подфонда си, така и между различните дружества или НОИ.

#социално осигуряване #вето #КТ "Подкрепа" #пенсии #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
2
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
3
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея...
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
4
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за...
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
5
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души...
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
6
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Икономика

Скъпото отопление бави първите оранжерийни български краставици
Скъпото отопление бави първите оранжерийни български краставици
Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението? Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението?
Чете се за: 03:22 мин.
Увеличение с 28% на ипотечните кредити през миналата година отчита БНБ Увеличение с 28% на ипотечните кредити през миналата година отчита БНБ
Чете се за: 03:17 мин.
Кристалина Георгиева: Световната икономика е поставена на изпитание заради войната в Близкия изток Кристалина Георгиева: Световната икономика е поставена на изпитание заради войната в Близкия изток
Чете се за: 02:17 мин.
Кристалина Георгиева: Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток Кристалина Георгиева: Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
Румен Спецов: България няма проблем с доставките на горива Румен Спецов: България няма проблем с доставките на горива
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16 Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Правосъдният министър е поискал незабавна защита за Теодора Георгиева
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Вътрешният министър към шефовете в МВР: Бъдете смели като тигри
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ