БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Скъпото отопление бави първите оранжерийни български краставици

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази

Производители от Пловдивско предупреждават, че цените на пелети, торове и ток поставя стопанствата под сериозен натиск

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Зеленчукопроизводители от Пловдивско са силно обезпокоени от скока на цените на горивата и отоплението на оранжериите. Заради по-високите разходи, част от стопаните вече са се отказали от производство, а други са отложили засаждането на реколтата.

В оранжерии в пловдивското село Мало Конаре производителят Иван Кабуров отглежда около 8 декара краставици. Тази година засаждането е закъсняло с около месец.

"Нашата продукция се засади с един месец по-късно поради несигурността от утрешния ден. Пелетите се увеличиха с около 15–20%, газта е с около 5% нагоре, а торовете започват да скачат с 30–40%. Не се знае утрешният ден какво ще ни предложи", каза той.

Отоплението е ключово за оранжерийното производство – температурата трябва да се поддържа около 20 градуса, за да може след около 40 дни да се бере качествена продукция.

Въпреки увеличените разходи, производителите не очакват рязко поскъпване на българските краставици.

Иван Кабуров, зеленчукопроизводител от с. Мало Конаре: "Когато излезе българската продукция, тя ще регулира цената на пазара. В момента вносните краставици са около 8 лева, но при появата на българските цената може да падне до около 4-5 лева."

Първите български краставици от отопляеми оранжерии се очаква да се появят на пазара преди Великден. Производителите обаче настояват държавата да обърне повече внимание на сектора, тъй като високите енергийни разходи поставят под риск част от оранжерийното производство.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева

#оранжерийно производство #зеленчукопроизводители #краставици #село Мало Конаре #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
2
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
3
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
4
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
5
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
Втори съвет по сигурността по темата Иран
6
Втори съвет по сигурността по темата Иран

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Бизнес

Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението?
Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението?
Увеличение с 28% на ипотечните кредити през миналата година отчита БНБ Увеличение с 28% на ипотечните кредити през миналата година отчита БНБ
Чете се за: 03:17 мин.
Кристалина Георгиева: Световната икономика е поставена на изпитание заради войната в Близкия изток Кристалина Георгиева: Световната икономика е поставена на изпитание заради войната в Близкия изток
Чете се за: 02:17 мин.
Министър Щонова: Една от 8000 жалби за сметки за ток е уважена, това буди притеснение Министър Щонова: Една от 8000 жалби за сметки за ток е уважена, това буди притеснение
Чете се за: 01:47 мин.
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства
Чете се за: 00:57 мин.
Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола сорт "Брент" скочи с 14% Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола сорт "Брент" скочи с 14%
8518
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението? Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Подкрепа за войната в Близкия изток и в долната камара на Конгреса...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Подготовката за изборите: ЦИК приема електронни заявления за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Седем министри участват в петъчния парламентарен контрол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Случаят с дете, "блъснато от моторна шейна" на пистите...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ