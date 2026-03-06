БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Случаят с дете, "блъснато от моторна шейна" на пистите над Банско, породи много съмнения

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази

Сигнал на 112 вдига на крак спасители и полиция, но проверка показва, че детето вероятно е паднало само̀

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сигнал на спешния телефон 112 вдига на крак спасители и полиция вчера, заради инцидент с дете на пистите над Банско. Уточнява се дали то е паднало само̀ или е било блъснато от моторна шейна. На място веднага са изпратени екипи на полицията и на Планинската спасителна служба.

Вчера на телефон 112 е подаден сигнал за дете, което е пострадало от моторна шейна на ски пистите над Банско. Към мястото веднага са се отправили планинските спасители, за да окажат първа помощ. До там те са отишли с моторна шейна.

Те са закарали детето до лифта, след което е било заведено до здравния пункт в началото на пистата. Там обаче бащата, който бил придружител на детето, заявил, че детето е бутнато от моторна шейна, след което взел детето и тръгнал в неизвестна посока.

По наша непотвърдена информация обаче, случилото се съвсем не е било така. Детето само̀ е паднало и не е бутнато от такова превозно средство. В разговор с концесионера на ски-зоната Иван Обрейков, той заяви категорично, че моторни шейни на ски пистите е абсолютно забранено да се движат, а изключение от това правило има само за планинските спасители, които използват такива превозни средства, за да окажат първа помощ възможно най-бързо при случил се инцидент.

Благовест Обецанов – планински спасител: "Инциденти на пистата се случват, все пак ски спортът е травматичен спорт. Има вчера подаден сигнал през 112. Повечето сигнали при нас пристигат през 112 за подобен инцидент. Транспортирано е дете и му е оказана първа помощ. Както за вас, така и за нас явно не е ясно дали детето е бутнато или пък не. Не, не е ясно какво точно се е случило. Води се някакво разследване, така че надявам се ще се разбере какво е станало."

Планинските спасители апелират всички скиори и сноубордисти да не надценяват своите възможности, да се съобразяват с терена и с мястото, където са решили да карат ски и да се движат със съобразена скорост.

Вижте повече в прякото включване на Станислава Николова

#писта в Банско #моторна шейна #инцидент с дете #блъснато дете #ски писти

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
2
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
3
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
4
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
5
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
Втори съвет по сигурността по темата Иран
6
Втори съвет по сигурността по темата Иран

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Регионални

Улица в дупки и кал: Недоволство на жители на варненския кв. Виница срещу лош път
Улица в дупки и кал: Недоволство на жители на варненския кв. Виница срещу лош път
Сигнал за тормоз над дете шокира Лясковец Сигнал за тормоз над дете шокира Лясковец
Чете се за: 02:27 мин.
Столичната община подписа два нови договора за сметопочистване в Зона 2 и Зона 6 Столичната община подписа два нови договора за сметопочистване в Зона 2 и Зона 6
Чете се за: 02:00 мин.
Недоволство срещу връщането на поста на директора на ОД на МВР - Пловдив Недоволство срещу връщането на поста на директора на ОД на МВР - Пловдив
Чете се за: 01:55 мин.
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
Около 130 хиляди са нарушителите на нискоемисионната зона в центъра на София Около 130 хиляди са нарушителите на нискоемисионната зона в центъра на София
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението? Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Подкрепа за войната в Близкия изток и в долната камара на Конгреса...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Подготовката за изборите: ЦИК приема електронни заявления за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Седем министри участват в петъчния парламентарен контрол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Случаят с дете, "блъснато от моторна шейна" на пистите...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ